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Кому треба звертатися за призначенням житлових субсидії на неопалювальний період

Сьогодні, 09:46 Переглядів: 522

 

Житлові субсидії на неопалювальний період з травня більшості одержувачів буде призначено автоматично 

Житлова субсидія призначається до дати закінчення опалювального сезону та розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону по 15 квітня включно. Про це українцям нагадує ПФУ.

З травня житлові субсидії на неопалювальний сезон більшості одержувачів буде призначено автоматично до 30 квітня 2025 року. Водночас серед субсидіантів є певні категорії, яким субсидію з 1-го травня призначать тільки за їхнім зверненням та декларуванням доходів і витрат.

Житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

  • заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;
  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;
  • домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

На підставі звернення надається житлова субсидія на неопалювальний сезон і особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн.

У разі подання заяви протягом 2-х місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

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Автор: Віктор Крук
Теги: субсидії ПФУ
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