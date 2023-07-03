Третина населення Полтавщини отримує виплати від ПФУ, а середній розмір пенсій — 5118 грн

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Затримок пенсій в області немає, а план з надходжень за 6 місяців ГУ ПФУ виконало на 113%

У понеділок, 3 липня, на апаратній нараді Полтавської обласної військової адміністрації було розглянуто питання «Про роботу Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області із забезпечення соціальних виплат протягом першого півріччя 2023 року».

Як зазначив у своїй доповіді начальник Головного управління ПФУ в Полтавській області Володимир Тараторін, понад 475 тисяч мешканців області, або третина, наразі отримують виплати від Пенсійного фонду. Окрім пенсій це житлові субсидії, пільги та деякі інші виплати. Передача ПФУ функцій по виплаті житлових субсидій та пільг додало ГУ ПФУ в Полтавській області цього року 130 тисяч додаткових отримувачів виплат.

— Середній розмір пенсії в області становить 5118 грн. За 6 місяців цього року було проведено 34 масові перерахунки пенсійних виплат, через що середній розмір пенсій збільшився на 14%, або 612 грн, — пояснив Володимир Тараторін.

Він зазначив, що потреба ГУ ПФУ в Полтавській області на виплати пенсій, субсидій та пільг цього року збільшилася до 14 млрд грн, і ці кошти держава надає без жодних затримок.

До того, план з надходжень до ПФУ за 6 місяців виконаний на 113% — з початку року від Єдиного соціального внеску та інших видів платежів ГУ ПФУ в Полтавській області отримало понад 4,7 млрд грн.

Серед проблем, на які звернули увагу Володимира Тараторіна на апаратній нараді в Полтавській ОВА — черги у Сервісних центрах ГУ ПФУ в Полтавській області, які знаходяться в територіальних громадах.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін дав доручення керівнику ГУ ПФУ в Полтавській області розібратися у причинах виникнення черг та шукати розв’язання цієї проблеми через оптимізацію роботи Сервісних центрів та поширення надання послуг у дистанційному режимі через онлайн-сервіси.