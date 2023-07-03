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Кременчук, Освіта

Стали відомі орієнтовні дати завершення ремонтних робіт у школах і дитсадках Кременчука (список)

Сьогодні, 18:41 Переглядів: 199

Що заважає будівництву модульного укриття на території ліцею №11

Сьогодні, 3 липня, у мерії Кременчука пройшло засідання депутатської комісії із питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури та спорту. Під час засідання оголосили орієнтовні дати завершення ремонтних робіт укриттів у школах та дитсадках Кременчука.

  • Ліцей №30 (укриття № 1) — 25.08.2023;
  • Ліцей №17 (укриття № 1) — 15.07.2023;
  • Гімназія №26 — 25.07.2023;
  • Потоківський ЗДО №6 — 15.07.2023;
  • Гімназія №23 — 01.08.2023;
  • Початкова школа №15 — 25.07.2023;
  • Ліцей №6 (укриття № 1) — 25.07.2023;
  • Ліцей №17 (укриття № 2) — 15.07.2023;
  • Ліцей №5 (укриття № 1) — 25.07.2023;
  • Ліцей №25 — 25.07.2023;
  • Ліцей №6 (укриття № 2) — 10.08.2023;
  • Гімназія №12 — 25.08.2023;
  • Гімназія №22 — 15.08.2023;
  • Гімназія №7 — 25.08.2023;
  • ЗДО №19 — 15.08.2023;
  • Гімназія №1 — 25.08.2023;
  • Гімназія №31 — 15.08.2023;
  • Ліцей №30 (укриття № 2) — 25.08.2023.

 

Також під час засідання депутати зупинились на питанні будівництва модульного укриття на території ліцею №11.

За словами директора департаменту освіти Геннадія Москалика, укриття на території ліцею планують побудувати завдяки співфінансуванню міського та обласних бюджетів.

Але із будівництвом модульного укриття виникли складнощі. За словами Геннадія Москалика, коли почали копати землю підійшла вода. Тоді провели дослідження ґрунтів, як виявилось, під землею, на якій розташована будівля ліцею №11 знаходиться близько вода.

— Схоже за все, ліцей побудований на місці колишнього болота чи озера, — говорить Геннадій Москалик.

За його словами, це значно ускладнює роботу. Тепер потрібно шукати інженерне рішення для усунення проблеми.

Нагадаємо, що модульні укриття планують побудувати у 9 школах нашого міста.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчук школи укриття дитсадки модульні укриття
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