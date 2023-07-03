Що заважає будівництву модульного укриття на території ліцею №11
Сьогодні, 3 липня, у мерії Кременчука пройшло засідання депутатської комісії із питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури та спорту. Під час засідання оголосили орієнтовні дати завершення ремонтних робіт укриттів у школах та дитсадках Кременчука.
Також під час засідання депутати зупинились на питанні будівництва модульного укриття на території ліцею №11.
За словами директора департаменту освіти Геннадія Москалика, укриття на території ліцею планують побудувати завдяки співфінансуванню міського та обласних бюджетів.
Але із будівництвом модульного укриття виникли складнощі. За словами Геннадія Москалика, коли почали копати землю підійшла вода. Тоді провели дослідження ґрунтів, як виявилось, під землею, на якій розташована будівля ліцею №11 знаходиться близько вода.
За його словами, це значно ускладнює роботу. Тепер потрібно шукати інженерне рішення для усунення проблеми.
Нагадаємо, що модульні укриття планують побудувати у 9 школах нашого міста.
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