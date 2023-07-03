На Полтавщині у ДТП травмувався мотоцикліст: його ушпиталили

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3 липня близько 13.40 у Полтаві на вул. Кагамлика сталася ДТП із травмованим. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Chery під керуванням 25-річного жителя Чутівської громади зіткнувся з мотоциклом під керуванням 53-річного полтавця. Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми та доставлений до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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