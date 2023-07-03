На Полтавщині патрульні врятували тяжко пораненого чоловіка, якого на дорозі знайшов військовий

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Підозрюваного у спричиненні тілесних ушкоджень затримали на два місяці

29 червня о 22.30 чергова частина Миргородського райвідділу поліції отримала повідомлення зі служби 102 про пораненого чоловіка, який йде проїзною частиною автомобільної дороги на одній з вулиць Миргорода. Туди виїхали найближчий до місця події екіпаж сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та оперативні працівники.

Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

Патрульні, які одними з перших прибули на виклик, побачили на узбіччі чоловіка з ножовими пораненнями та викликали бригаду медиків. Поки чекали на медиків, надали постраждалому невідкладну допомогу та стежили за його станом до прибуття швидкої.

Тим часом оперативники разом зі слідчими протягом години встановили та затримали чоловіка, підозрюваного у спричиненні тілесних ушкоджень потерпілому. Він переховувався у селі Миргородської тергромади.

— Підозрюваним виявився 28-річний місцевий житель, який раніше вже мав проблеми із законом. Під час проведення першочергових оперативних заходів та слідчих дій встановлено, що 35-річний потерпілий отримав ножові поранення під час конфлікту з фігурантом, — зазначив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

1 липня під процесуальним наглядом і керівництвом Миргородської окружної прокуратури слідчі вручили чоловікові підозру у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Цього ж дня суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

— Висловлюємо вдячність колегам, медикам, а також військовослужбовцю Збройних Сил України, який викликав поліцію та залишався поруч під час надання допомоги, — наголосили у поліції Полтавщини.

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