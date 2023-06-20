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Кременчук, Освіта

У 9 школах нашого міста планують побудувати модульні укриття

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 845

 

На будівництво цих укриттів у гімназіях №14, 19 та 33 підуть кошти місцевого бюджету

У 9 школах нашого міста планують побудувати модульні укриття. Про це стало відомо з доповіді директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика.

Раніше мер Віталій Малецький назвав модульні укриття будиночками, у яких діти зможуть ховатися під час повітряних тривог. Міський голова обіцяв, що вони з’являться там, де рівень ґрунтових вод не дозволить створити сховища у підвальних приміщеннях.

Тож модульні укриття будуватимуть на території гімназій № 3 (основний корпус), 14, 18, 19, 20, 22, 33 та ліцеїв № 10 та 11. У гімназіях № 14 та 33 планують побудувати по два модульні укриття, кожне з яких вміщуватиме по 37 дітей.

Також бачимо, що на будівництво цих укриттів у гімназіях № 14, 19 та 33 підуть кошти місцевого бюджету.

Нагадаємо, що облаштовувати модульні укриття у школах Кременчука може «Завод залізобетонних виробів № 1». Підприємство вже отримало необхідну сертифікацію.

*Фото ілюстративне

Влада Кременчука нарешті розкрила «таємну» інформацію щодо укриттів у школах та дитсадках міста
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: poltava.to
Теги: школи гімназія ліцей укриття модульні укриття
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