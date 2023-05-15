«Ми вам зробимо будиночок у дворі, щоб ви могли ховатися», — мер Кременчука дітям 19-ї гімназії

Віталій Малецький пообіцяв батькам зробити все для того, аби школи з нового навчального року запрацювали в очному форматі та раптово заявив, що діти однозначно повинні ходити до школи
15 травня під мерією Кременчука знову був мітинг батьків. Цього разу до міської ради прийшли мами та тати учнів гімназії №19, стурбовані можливим закриттям школи. Річ у тому, що у цьому навчальному закладі неможливо обладнати укриття (школу побудували на старому кладовищі). А через відсутність пожежної сигналізації цю гімназію закрили за рішенням суду. Тому батьки разом із дітьми прийшли до міського голови Віталія Малецького — вимагати, аби школу через ці причини не закривали, а з 1 вересня учні стали до навчання в офлайн-форматі, як це планується в інших школах міста.
Інша мама каже, що школу закрили за рішенням суду через те, що в ній немає пожежної сигналізації. Тому навіть якщо обладнають обіцяне модульне укриття, а не буде пожежної сигналізації — це не допоможе, школу не відкриють.
На зустріч до батьків вийшов мер, «свита» (його заступники, представники департаментів) вже його чекала. Він привітався із батьками та запитав у дітей, чи хочуть вони вчитися.
Мер запевнив батьків, що пожежна сигналізація у гімназії №19 буде.
Батьки нагадали міському голові, що пожежна сигналізація має бути встановлена до 14 червня, і є рішення суду — тож школу навряд чи відкриють.
Він говорить, що проєкт сигналізації розроблений, він на стадії погодження. До суду документи надаються, але в суді їх чомусь не чують не чують. Утім, міська влада впевнена, суд виграють в іншій інстанції.
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Віталій Малецький каже, що його робитимуть із залізобетонних блоків, обшиватимуть, а в середині облаштують та встановлять санвузол.
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Мер пообіцяв батькам, що до 1 вересня укриття зроблять, адже Полтавщина отримала субвенцію з державного бюджету.
Він зазначив, що місто планує отримати з державної субвенції половину (це близько 22 млн гривень — ред.). Ці кошти витратять на модульні укриття. Також планують залучати кошти на інші укриття зі стабілізаційного фонду, який на найближчій сесії планують збільшити до 150 млн гривень. Однак конкретної суми, що піде саме на роботи з облаштування укриттів, він не назвав.
Водночас він пояснив, що навчання в школі буде однозначно у дві зміни, адже ці модульні укриття не вмістять усіх дітей. Необхідна площа в укритті на одну людину — 0,6 кв. метрів.
Він також пообіцяв батькам, що влада робитиме все для того, аби школи з нового навчального року запрацювали в очному форматі.
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