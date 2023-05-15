«Ми вам зробимо будиночок у дворі, щоб ви могли ховатися», — мер Кременчука дітям 19-ї гімназії

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 1 404

Віталій Малецький пообіцяв батькам зробити все для того, аби школи з нового навчального року запрацювали в очному форматі та раптово заявив, що діти однозначно повинні ходити до школи

15 травня під мерією Кременчука знову був мітинг батьків. Цього разу до міської ради прийшли мами та тати учнів гімназії №19, стурбовані можливим закриттям школи. Річ у тому, що у цьому навчальному закладі неможливо обладнати укриття (школу побудували на старому кладовищі). А через відсутність пожежної сигналізації цю гімназію закрили за рішенням суду. Тому батьки разом із дітьми прийшли до міського голови Віталія Малецького — вимагати, аби школу через ці причини не закривали, а з 1 вересня учні стали до навчання в офлайн-форматі, як це планується в інших школах міста.

— Нам повідомили, що нас тимчасово приєднують до 10 школи, адже в нас немає укриття та пожежної сигналізації, — каже представниця батьківського комітету на мітингу. — Скажіть, будь ласка, чи можливо дитину молодшої школи саму з району молокозаводу відправляти у центр?

Інша мама каже, що школу закрили за рішенням суду через те, що в ній немає пожежної сигналізації. Тому навіть якщо обладнають обіцяне модульне укриття, а не буде пожежної сигналізації — це не допоможе, школу не відкриють.

— А роботи з облаштування пожежної безпеки навіть не роблять! Кажуть, ми у черзі за ліцеєм №4, але ж є ще 5 шкіл, до 1 вересня не встигнуть усе зробити, — говорять батьки учнів.

На зустріч до батьків вийшов мер, «свита» (його заступники, представники департаментів) вже його чекала. Він привітався із батьками та запитав у дітей, чи хочуть вони вчитися.

— Так, хочемо, — сказали діти.

— Усе, з 1 вересня ви йдете вчитися у свою школу, — запевнив міський голова. — Тоді ми у вас робитимемо такий будиночок у вас у дворі, щоб ви туди могли ховатися, коли тривога. Домовилися? Буде така фізкультура у вас, будете бігати.

Проблема №1 — пожежна сигналізація

Мер запевнив батьків, що пожежна сигналізація у гімназії №19 буде.

— Проєкт підготовлений, він однозначно буде втілений у життя до 1 вересня, — сказав Віталій Малецький.

Батьки нагадали міському голові, що пожежна сигналізація має бути встановлена до 14 червня, і є рішення суду — тож школу навряд чи відкриють.

— Якщо вони забороняють експлуатацію, ми прийдемо, надамо документи про те, що ми обладнали укриття та пожежну сигналізацію - історію «закриють», — каже міський голова.

Він говорить, що проєкт сигналізації розроблений, він на стадії погодження. До суду документи надаються, але в суді їх чомусь не чують не чують. Утім, міська влада впевнена, суд виграють в іншій інстанції.

У бюджеті Кременчука нарешті знайшли кошти на розробку проєктів пожежної сигналізації у школах

Проблема № 2 — відсутність укриття

— Я був у Києві, також зустрічався із начальником Полтавської обласної державної адміністрації Луніним — обговорювали питання, що робити зі школами, у яких немає укриття. Вихід — це модульне укриття.

Віталій Малецький каже, що його робитимуть із залізобетонних блоків, обшиватимуть, а в середині облаштують та встановлять санвузол.

У Кременчуці тестуватимуть будівництво модульних укриттів

Мер пообіцяв батькам, що до 1 вересня укриття зроблять, адже Полтавщина отримала субвенцію з державного бюджету.

— Ми з Геннадієм Федоровичем (Москаликом, директором департаменту освіти — ред.) написали заявку. Нам зараз треба 45 мільйонів співфінансування. Співфінансування для облаштування укриттів буде 50/50. Ми чекаємо кошти. Робитиме укриття кременчуцьке підприємство, потрібно розробляти проєкти, проходити сертифікацію. Якщо в нашого підприємства не вийде — будемо закуповувати модульні укриття в Києві, але там — дорожче.

Він зазначив, що місто планує отримати з державної субвенції половину (це близько 22 млн гривень — ред.). Ці кошти витратять на модульні укриття. Також планують залучати кошти на інші укриття зі стабілізаційного фонду, який на найближчій сесії планують збільшити до 150 млн гривень. Однак конкретної суми, що піде саме на роботи з облаштування укриттів, він не назвав.

Водночас він пояснив, що навчання в школі буде однозначно у дві зміни, адже ці модульні укриття не вмістять усіх дітей. Необхідна площа в укритті на одну людину — 0,6 кв. метрів.

— Можливо, діти ходитимуть два-три дні очно, щось придумаємо. Але діти однозначно повинні ходити в школу, — раптово заявив Віталій Малецький.

Він також пообіцяв батькам, що влада робитиме все для того, аби школи з нового навчального року запрацювали в очному форматі.

Під дощем кременчуцькі батьки «штурмували» мерію — знову вимагали відкрити дитячі садки

Малюнки – Малецькому. Батьки кременчуцьких дошкільнят під мерією вимагали відкрити садки



