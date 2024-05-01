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Смачні рецепти на Великдень від газети «Для дому і сім'ї»: царська сирна паска

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 0

 

До Великодня залишилося кілька днів, саме час придбати продукти на святковий стіл 

Царська сирна паска

У царській пасці найважливіше — якісні свіжі молочні продукти. Найкраще брати жирний 9%-ий кисломолочний сир і 20%-ву сметану

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 1 кг

сметана — 200 г

яйце — 4 шт.

вершкове масло — 200 г

цукор — 150 г

апельсин (цедра) — 1 шт.

цукати — 300 г

  • Кисломолочний сир перетираємо через сито або подрібнюємо блендером. Цедру натираємо на дрібній тертці. Відокремлюємо жовтки від білків.
  • У чашу блендера кладемо перетертий сир, цедру, курячі жовтки, вершкове масло кімнатної температури, сметану і цукор. Також, за бажанням, в сир можна додати ванільний цукор. Подрібнюємо все до однорідної консистенції.
  • Перекладаємо подрібнену масу в каструлю з товстим дном і ставимо на невеликий вогонь. Помішуємо сирну масу близько 3 хв, не даючи їй закипіти.
  • Коли сирна суміш злегка охолоне, додаємо цукати й перемішуємо.
  • Форму для паски перевертаємо і застилаємо двома шарами марлі або полотняною серветкою. Ставимо форму на блюдо і викладаємо у форму сирну масу. Загортаємо краї марлі, зверху кладемо вантаж і відправляємо в холодильник на добу.
  • Через 24 години дістаємо сирну паску з холодильника й акуратно перевертаємо на блюдо. Знімаємо марлю і за бажанням прикрашаємо цукатами.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: царська паска готуємо паску з сиру смачні рецепти рецепт царської паски
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