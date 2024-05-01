Смачні рецепти на Великдень від газети «Для дому і сім'ї»: царська сирна паска
Сьогодні, 21:02
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До Великодня залишилося кілька днів, саме час придбати продукти на святковий стіл
Царська сирна паска
У царській пасці найважливіше — якісні свіжі молочні продукти. Найкраще брати жирний 9%-ий кисломолочний сир і 20%-ву сметану
Інгредієнти:
кисломолочний сир — 1 кг
сметана — 200 г
яйце — 4 шт.
вершкове масло — 200 г
цукор — 150 г
апельсин (цедра) — 1 шт.
цукати — 300 г
- Кисломолочний сир перетираємо через сито або подрібнюємо блендером. Цедру натираємо на дрібній тертці. Відокремлюємо жовтки від білків.
- У чашу блендера кладемо перетертий сир, цедру, курячі жовтки, вершкове масло кімнатної температури, сметану і цукор. Також, за бажанням, в сир можна додати ванільний цукор. Подрібнюємо все до однорідної консистенції.
- Перекладаємо подрібнену масу в каструлю з товстим дном і ставимо на невеликий вогонь. Помішуємо сирну масу близько 3 хв, не даючи їй закипіти.
- Коли сирна суміш злегка охолоне, додаємо цукати й перемішуємо.
- Форму для паски перевертаємо і застилаємо двома шарами марлі або полотняною серветкою. Ставимо форму на блюдо і викладаємо у форму сирну масу. Загортаємо краї марлі, зверху кладемо вантаж і відправляємо в холодильник на добу.
- Через 24 години дістаємо сирну паску з холодильника й акуратно перевертаємо на блюдо. Знімаємо марлю і за бажанням прикрашаємо цукатами.
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