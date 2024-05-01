Кременчуцький спортсмен закинув шайбу на чемпіонаті світу з хокею

Збірна України перемогла Іспанію на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні 1В 1 травня. У національній українській команді грають двоє гравців хокейного клубу «Кременчук» — Гліб Кривошапкін та Віталій Лялька. Гліб Кривошапкін закинув одну з 6 шайб у ворота суперників. Про це стало відомо від пресслужби Федерації хокею України.
Україна — Іспанія — 6:1.
3 травня розпочнеться фінальний матч, у якому й вирішиться доля першого місця і єдиної перепустки в дивізіон 1А, розповіли у ФХУ.
Нагадаємо, у Вільнюсі наразі проходить чемпіонат світу з хокею, у якому бере участь Україна. Українська команда вже отримала 4 перемоги поспіль і лідирує у турнірній таблиці. Команди змагаються за вихід у вищий дивізіон.
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