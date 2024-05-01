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Кременчуцький спортсмен закинув шайбу на чемпіонаті світу з хокею

Вчора, 22:00 Переглядів: 450

Гліб Кривошапкін закинув одну з 6 шайб у ворота суперників

Збірна України перемогла Іспанію на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні 1В 1 травня. У національній українській команді грають двоє гравців хокейного клубу «Кременчук» — Гліб Кривошапкін та Віталій Лялька. Гліб Кривошапкін закинув одну з 6 шайб у ворота суперників. Про це стало відомо від пресслужби Федерації хокею України. 

Україна — Іспанія — 6:1. 

— А на початку третього періоду українці швидко повели в рахунку і закріпили перевагу. Спершу Станіслав Садовіков після зручної передачі Андрія Денискіна влучно підставив ключку на п’ятаку і допоміг команді реалізувати прем’єрну в цьому матчі більшість, а згодом втретє іспанські ворота вразив Гліб Кривошапкін. А остаточно вбив інтригу в матчі гол Віктора Захарова в середині третього періоду, — йдеться у повідомленні.

3 травня розпочнеться фінальний матч, у якому й вирішиться доля першого місця і єдиної перепустки в дивізіон 1А, розповіли у ФХУ.

Нагадаємо, у Вільнюсі наразі проходить чемпіонат світу з хокею, у якому бере участь Україна. Українська команда вже отримала 4 перемоги поспіль і лідирує у турнірній таблиці. Команди змагаються за вихід у вищий дивізіон.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: хокей ФХУ
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