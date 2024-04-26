Кременчужани у складі хокейної збірної України розгромили Китай у товариському матчі

Українська збірна перемогла національну команду Китаю в рамках товариського матчу з рахунком 9:0. У розгромі взяли участь і гравці хокейного клубу «Кременчук» — Гліб Кривошапкін та Віталій Лялька. Про це повідомили у пресслужбі Федерації хокею України.
Гру провели перед стартом чемпіонату світу в дивізіоні 1В матчі у Каунасі (Литва). Перший матч за боротьбу у вищий дивізіон українці проведуть з естонською командою.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.