Кременчужани у складі хокейної збірної України розгромили Китай у товариському матчі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 133

Українська збірна перемогла національну команду Китаю в рамках товариського матчу з рахунком 9:0. У розгромі взяли участь і гравці хокейного клубу «Кременчук» — Гліб Кривошапкін та Віталій Лялька. Про це повідомили у пресслужбі Федерації хокею України.

Гру провели перед стартом чемпіонату світу в дивізіоні 1В матчі у Каунасі (Литва). Перший матч за боротьбу у вищий дивізіон українці проведуть з естонською командою.



