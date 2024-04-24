Кременчужани у складі збірної України братимуть участь у чемпіонаті світу з хокею

Двоє гравців хокейного клубу «Кременчук» — Віталій Лялька та Гліб Кривошапкін — братимуть участь у чемпіонаті світу з хокею у складі національної збірної України. Про це повідомили у пресслужбі Федерації хокею України.
Відомо, що перший матч українці проведуть з естонською командою. Наразі збірна України грає у дивізіоні 1В, вона боротиметься за вихід у вищий дивізіон, заявили в ФХУ.
Гра проти Естонії розпочнеться 27 квітня у Вільнюсі, столиці Литви.
Нагадаємо, до складу команди національної збірної увійшли 30 хокеїстів — 3 воротарі, 11 оборонців та 16 нападників. Якраз у нападниках і гратимуть кременчужани Лялька та Кривошапкін.
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