Кременчужани у складі збірної України братимуть участь у чемпіонаті світу з хокею

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 169

Двоє гравців хокейного клубу «Кременчук» — Віталій Лялька та Гліб Кривошапкін — братимуть участь у чемпіонаті світу з хокею у складі національної збірної України. Про це повідомили у пресслужбі Федерації хокею України.

Відомо, що перший матч українці проведуть з естонською командою. Наразі збірна України грає у дивізіоні 1В, вона боротиметься за вихід у вищий дивізіон, заявили в ФХУ.

Гра проти Естонії розпочнеться 27 квітня у Вільнюсі, столиці Литви.

Нагадаємо, до складу команди національної збірної увійшли 30 хокеїстів — 3 воротарі, 11 оборонців та 16 нападників. Якраз у нападниках і гратимуть кременчужани Лялька та Кривошапкін.