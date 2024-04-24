В Сенаті США ухвалили рішення про заборону TikTok

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 197 Коментарів: 1

Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону у країні соцмережі TikTok, якщо китайська ByteDance її не продасть протягом року. Це документ входив до пакета іноземної допомоги, зокрема й Україні. Про це повідомляє AP.

Минулої суботи, 20 квітня, Палата представників конгресу ухвалила законопроєкт, який включає заборону TikTok у країні. Тепер його має підписати президент США.

На думку багатьох американських законодавців, TikTok становить загрозу національній безпеці США, оскільки Китай може змусити компанію поділитися даними своїх 170 мільйонів американських користувачів.

В Сполучених Штатах вже з’явилося чимало охочих викупити соцмережу TikTok.

Нагадаємо, в українському сегменті соціальної мережі ТікТок в останній час значно побільшало дезінформації, яка має шкідливий вплив на соціально-політичну ситуацію в країні — підвищує соціальну напругу, розбурхує протестні настрої, налаштовує людей проти правоохоронних органів та ЗСУ, паплюжить керівництво країни та підриває фінансову стабільність держави. Більшість фейкових ТікТок-акаунтів пропонує користувачам переходити за посиланням на анонімні Телеграм-канали такої ж спрямованості.

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