В Сенаті США ухвалили рішення про заборону TikTok

Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону у країні соцмережі TikTok, якщо китайська ByteDance її не продасть протягом року. Це документ входив до пакета іноземної допомоги, зокрема й Україні. Про це повідомляє AP.
Минулої суботи, 20 квітня, Палата представників конгресу ухвалила законопроєкт, який включає заборону TikTok у країні. Тепер його має підписати президент США.
На думку багатьох американських законодавців, TikTok становить загрозу національній безпеці США, оскільки Китай може змусити компанію поділитися даними своїх 170 мільйонів американських користувачів.
В Сполучених Штатах вже з’явилося чимало охочих викупити соцмережу TikTok.
Нагадаємо, в українському сегменті соціальної мережі ТікТок в останній час значно побільшало дезінформації, яка має шкідливий вплив на соціально-політичну ситуацію в країні — підвищує соціальну напругу, розбурхує протестні настрої, налаштовує людей проти правоохоронних органів та ЗСУ, паплюжить керівництво країни та підриває фінансову стабільність держави. Більшість фейкових ТікТок-акаунтів пропонує користувачам переходити за посиланням на анонімні Телеграм-канали такої ж спрямованості.
У нас, до речі, також є TikTok — підписуйтесь!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.