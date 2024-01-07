Бізнес на фейках чи російська пропаганда: як ТікТок допомагає залучати аудиторію в анонімні телеграм-канали

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 311 Коментарів: 1

У соцмережах поширюється дезінформація з метою збурити українське суспільство та дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні

В українському сегменті соціальної мережі ТікТок в останній час значно побільшало дезінформації, яка має шкідливий вплив на соціально-політичну ситуацію в країні - підвищує соціальну напругу, розбурхує протестні настрої, налаштовує людей проти правоохоронних органів та ЗСУ, паплюжить керівництво країни та підриває фінансову стабільність держави. Більшість фейкових ТікТок-каналів пропонує користувачам переходити за посиланням на анонімні Телеграм-канали такої ж спрямованості.

Про те, хто цим займається, з якою метою та за якими ознаками можна розпізнати дезінформацію та фейки у соцмережах йдеться у дослідженні Інституту масової інформації (ІМІ), яке було проведене у листопаді 2023 року.

Фахівці ІМІ досліджили відео з найпопулярніших каналів ТікТоку, які позиціонують себе, як «новинні», хоча розповсюджують переважно фейкові відео, та які мають охоплення понад 10 тисяч користувачів.

За результатами дослідження ІМІ з’ясувалося, що кожен канал новинних фейків у тіктоці має власного адміністратора, але усі вони об’єднані в єдину мережу з поширення фейків зі спільним центром керування.

Вигадану інформацію вони намагаються подавати максимально емоційно, з використанням лексики, що не відповідає стилістиці телеканалів, кадри яких зазвичай використовуються у фейкових відео.

Крім того, фейкові канали паразитують на брендах відомих медіа. Загалом ці підробки розраховані на невибагливого та не надто обізнаного користувача з браком критичного мислення.

Найчастіше такі канали маніпулюють українцями, використовуючи матеріальні проблеми, пов’язаними з війною. Це так звані фейки про «гроші для всіх за рахунок вигаданої міжнародної допомоги», фейки про «дитячі гроші», про виплати від банків, списання кредитних та комунальних боргів, вигадані податки.

Є фейкові канали за особливими потребами, зокрема, фейки-лякалки для автовласників, інвалідів, пенсіонерів тощо.

Далі, більш детально з дослідження ІМІ по кожному виду фейкових відео в українському сегменті ТікТоку.

Переважна більшість досліджених фейкових відео пропонує користувачам переходити за посиланням на анонімні телеграм-канали.Такі посилання зазвичай ведуть на бот, що, ставить запитання на кшталт «вам є 18 років?», «ви з України?», «підтвердьте, що ви людина», та змушує підписатися на низькоякісні анонімні канали. Ці телеграм-канали переважно наповнені новинними повідомленнями, скопійованими з різних медіа українською і російською мовами, поміж яких розміщено рекламу інших телеграм-каналів, різноманітних товарів та послуг. Вони ж містять маніпулятивні опитування, зокрема на політичні теми, та поширюють недостовірну інформацію про події в Україні і за кордоном, подекуди дублюючи свої ж фейки з ТікТоку. Це такі телеграм-канали, як «Кореспондент UA – Новини України», «Все буде Україна 🇺🇦», «Країна Україна 🇺🇦», «Правда», «Час новин», «Перший офіційний», «Українське диво», «Інформує Україна», «Радар ракет», «Байрактар news», «Новини Україна», «Україна вперед». Зрештою, це видається єдиною системою заробітку на трафіку та поширенні несумлінної реклами й емоційних фейків. Більшість фейкових відеороликів у ТікТоці змонтовано з нарізок інформаційних програм популярних українських телеканалівта озвучено голосами відомих ведучих, підробленими за допомогою електронних сервісів. Усі такі відео супроводжуються яскравими текстами великим шрифтом, що дублюють зміст начитування. Подекуди написи перекривають обличчя ведучих у кадрі, що заважає побачити невідповідність артикуляції людей у кадрі звуковому ряду. Ця невідповідність є очевидною, що одразу вказує на фейковість відео. Кожен канал новинних фейків у ТікТоці має власного адміністратора, але вони об’єднані в єдину мережу з поширення фейків зі спільним центром керування, звідки надходять завдання для окремих контентмейкерів. Доказом цього є те, що більшість фейкових тікток-каналів поширюють схожий за змістом та формою, але не ідентичний контент. Відеоролики можуть бути змонтовані з різних кадрів, озвучені різними голосами, мати відмінності у формулюваннях, містити більше чи менше мовних помилок. Водночас поширюються одні й ті самі вигадки, робиться наголос на тих самих меседжах, і все це поширюється в одному і тому самому форматі. Підробні «новини» є недбалими та примітивними.Вигадану інформацію вони намагаються подавати максимально емоційно, з використанням лексики, що не відповідає стилістиці телеканалів, кадри яких використовуються. Так само не відповідає картинці й рівень грамотності авторів озвучених текстів, які містять багато мовних помилок та неоковирних формулювань. Часто ці контентмейкери демонструють свою базову необізнаність щодо правових норм та державного устрою України. Наприклад, вони можуть розповідати, що «уряд прийняв закон». Підроблені голоси ведучих хоч і схожі на справжні, але все ж від них відрізняються, а іноді мають неприродний механічний тембр. Також у багатьох роликах можна помітити помилки в наголосах, характерні для автоматичного відтворення текстів електронними сервісами. Фейкові канали паразитують на брендах відомих медіа. Серед досліджених каналів – чотири таких, що намагаються видати себе за продукт телеканалу «1+1» і використовують у своїх назвах та аватарках або комбінації з одиничок, або абревіатуру ТСН. Ще один канал використовує як аватарку логотип «24 канал».

Загалом ці підробки розраховані на невибагливого та не надто обізнаного користувача з браком критичного мислення. Втім, кількість слідкувачів (від 10 тисяч до 100 тисяч) та вподобань (від 69 тисяч до 880 тисяч), що зібрали досліджені канали, свідчить про існування і такої аудиторії. Тому, попри абсурдність переважної більшості виявлених фейків та їхню низьку якість, можна говорити про те, що вони мають свою частку шкідливого впливу на настрої в суспільстві.

Маніпуляції з матеріальними проблемами українців

Найчастіше канали в ТікТоку, маніпулюють матеріальними проблемами українців, пов’язаними з війною. Протягом листопада досліджені акаунти просували 22 відео, що обіцяють грошові виплати українцям, які від початку повномасштабного вторгнення не полишали території України. Називалися суми від 9 тисяч до 50 тисяч гривень. Щоб додати переконливості цій дезінформації, у тексті стверджують, що відповідне «розпорядження» чи «наказ», який видав Президент України Володимир Зеленський. Це одразу вказує на неправдивість інформації, оскільки рішення про соціальні виплати не входить до обов'язків президента, і не існує таких форм офіційних рішень глави держави, як «розпорядження» чи «наказ».

В інших роликах посилаються на «новий закон», називаючи різні дати його ухвалення або наводячи вигадані номери.

Більшість таких роликів створено на основі фрагментів інформаційних програм телеканалу «1+1», де в кадрі присутні відомі ведучі. Подекуди до таких кадрів додано нарізку із сюжетів телеканалу, де в кадрі присутні або Володимир Зеленський, або голова уряду Денис Шмигаль.

Більшість відео озвучено підробленими голосами телеведучих, впізнаваними, але все ж відмінними від справжніх. Вочевидь, голоси симульовані електронними сервісами, що автоматично відтворюють тексти. Такий висновок можна зробити насамперед з характерних для автовідтворення помилок у наголосах.

Тут часто можна помітити невідповідність звукового ряду артикуляції ведучих у кадрі. До того ж стилістика текстів є далекою від притаманної інформаційним програмам провідних телеканалів. У цьому легко переконатися, поглянувши на типові цитати з таких відеороликів:

Сьогодні Зеленський оголосив довгоочікувану виплату. Доки в інтернеті ширяться чутки про це, наша влада приймає рішення. Всі українці, які жодного разу не отримували допомогу в період війни, гарантовано отримають по 22 000 гривень». «Терміново! Сьогодні було підтверджено, що закон щодо тих, хто не виїздив за кордон від початку війни вступив у дію. Тепер всі отримають по 50 000 гривень одноразової допомоги.

Всі ці відео завершуються закликом перейти за посиланням на телеграм-канал, щоб оформити заявку. Звісно, клікнувши на посилання, користувач отримує пропозицію підписатися на закритий канал або й на кілька, що не містять ніяких заявок на виплати.

Автори дослідження ставлять питання: якщо вже користувачеві не вистачило критичного мислення, щоб розпізнати фейк, і він, повіривши у реальність виплат та нічого не отримавши, чи здогадається, що його обдурили не Зеленський чи Верховна Рада, а адміністратори акаунтів у тіктоку?

Фейки про «дитячі гроші»

У листопаді канали в ТікТоку, що потрапили до моніторингу, оприлюднили 16 відео, які обіцяють вигадану грошову допомогу для дітей. У більшості фейкових роликів на цю тему йдеться про закріплення статусу «дитина війни» за всіма народженими в Україні після 24 лютого 2022 року, а також тими, кому на цю дату ще не виповнилося 18 років. «Дітям війни» контентмейкери обіцяють від 7 000 до 20 300 гривень щомісячної допомоги.

Ще кілька відео розповідали про збільшення у рази декретних виплат та про гарантовані подарунки дітям до Нового року. У трьох виявлених моніторингом фейкових відео йдеться, що декретні виплати буде збільшено завдяки ухваленню «законопроєкту Гончаренко».

Для виготовлення більшості з цих фейків було використано той самий підхід – демонстрацію кадрів із зображенням відомих телеведучих у студіях інформаційних програм популярних телеканалів.

Два ролики про вигадані виплати дітям демонструють зображення президента, а два – голови Верховної Ради. Щоб отримати грошову допомогу, пропонують перейти за посиланням на телеграм-канал, розташованим у профілі. У деяких з відео про виплати дітям наголошується, що їх отримають не всі, а дізнатися, хто саме, можна, звісно, лише за тим самим посиланням.

Автори дослідження відзначають не тільки шкідливість самого факту поширення неправдивої інформації, а й вкрай неетичною маніпуляцію темою дітей, тим більше на тлі війни.

Гроші всім

Досліджені акаунти в ТікТоці також розповсюдили 12 відео з повідомленнями про соціальні виплати та пільги для різних категорій населення. Тут декілька варіацій. Обіцянки роздають тим, чий дохід не перевищує 12 тисяч гривень, пенсіонерам, родинам військовослужбовців, вагітним жінкам та безробітним громадянам.

У роликах ідеться про можливість отримати виплати від 3 до 30 тисяч гривень. На додачу обіцяють списання боргів за комунальні послуги й навіть «путівки в державні санаторії Карпат».

Для переконливості посилаються на нібито закони з вигаданими номерами.

До створення цього пласту дезінформації контентмейкери підійшли вже менш ретельно. Близько половини роликів, як і в попередньому випадку, виготовлено зі шматків інформаційних програм та озвучено за допомогою симуляторів голосу без жодного врахування артикуляції в кадрі. Водночас другу половину склеїли з нарізок випадкових кадрів з краєвидами Києва та озвучували в одних випадках украй неякісно згенерованими механічними голосами, в інших – аматорським начитуванням невідомих людей, з помилками у вимові та наголосах.

Тексти, якими озвучено відео, сформульовано знову ж таки переважно неграмотно:

А ви знали, що по закону 7877 кожен українець має право отримати 25 000 кризової виплати, списання 100 відсотків боргів по комунальним послугам, і навіть отримати путівку у державні санаторії Карпат.

Якщо маєте в родині тих, хто захищає або захищав Україну з 22 лютого 2022 року, уважно слухайте до кінця. Всі родичі по першій та другій лінії спорідненості гарантовано отримають єдиноразову виплату в розмірі 8800 гривень.

Щоб оформити заявку на виплати пропонується перейти за посиланням на телеграм-канал.

Автори дослідження вказують на особливу цинічність спроби маніпулювати рідними військовослужбовців, що має на меті налаштовувати на негативне сприйняття української армії.

Фейки про міжнародну допомогу

Моніторингом виявлено 6 фейкових відео, присвячених темі міжнародної допомоги українцям. У них ідеться про вигадані виплати від ООН, США та Польщі. Називаються суми від 3 600 гривень до 7 000.

У двох роликах про вигадані виплати від США посилаються на Володимира Зеленського:

Грошова допомога від США. По 7 000 гривень одноразової виплати отримають всі українці до Нового року. Про це повідомив Зеленський у своєму черговому зверненні.

Автори дослідження вказують на особливу «креативність» та безсоромність відео, в якому обіцяють виплати від Польщі. Воно демонструє виступ польського президента Анджея Дуди, де автентичного голосу не чутно – його перекрито текстом українською мовою, озвученим реальним голосом невідомої особи з наступним текстом:

- Хотів би звернутись до українців. Ви знаєте, що ми не покинули вас на початку повномасштабного вторгнення, підтримували весь час. На мою думку, так і повинно бути у справжніх братських народів. Ми розуміємо наскільки тяжкою для вас може бути ця зима, тому разом з польським народом та Сеймо вирішили надати допомогу у розмірі 1000 злотих на протязі всього опалювального сезону всім українцям, які подадуть заявки, – йдеться у фейковому «перекладі» промови Дуди.

Також серед фейкових роликів про міжнародну допомогу є змонтовані з випадкових кадрів Києва, як, наприклад, той, що обіцяє виплати від ООН:

УВКБ ООН повертають виплати українцям по 3 600 гривень впродовж трьох місяців, які буде виплачуватися на кожного члена родини. Цього разу список категорій населення на отримання виплат максимально розширено: її можуть отримувати всі пенсіонери, люди з інвалідністю, якщо в родині двоє дітей та більше, вагітні, які офіційно не працевлаштовані, або мають офіційну мінімальну зарплату.

Щоб оформити заявку на отримання допомоги, у відео пропонують перейти за посиланням на телеграм-канал, за яким, звісно, немає ніяких заявок, а є лише пропозиції підписатися на інші канали, що поширюють недостовірну інформацію.

Введення користувачів в оману маніпуляціями на тему допомоги від країн-партнерів можуть викликати в аудиторії розчарування та зневіру в міжнародній підтримці України та навіть схиляти до проросійської позиції.

Виплати від банків

Канали в ТікТоку, що поширюють фейки, у листопаді розмістили 6 неправдивих відео про виплати грошової допомоги державними банками України. Частина з них розповідає, що багатьом верствам населення ПриватБанк та Ощадбанк видаватимуть по 7 тисяч гривень, а інші підвищили вигадану виплату до 9 тисяч гривень. Над цими відео попрацювали більш ретельно. Усі вони змонтовані з відео інформаційних програм 1+1. Більшість із них – це кадри з ведучими в студії, озвучені їхніми підробленими голосами, які досить складно, але можна відрізнити від справжніх. Водночас в них практично неможливо зіставити артикуляцію в кадрі з текстом, через те що були вибрані загальні плани, де зображення ведучих є надто дрібними або ж перекриваються дописами, що дублюють озвучені тексти.

Найбільш якісно контентмейкери попрацювали над фейковим роликом, який максимально схожий на продукт телебачення. Він починається з нібито студійної підводки до сюжета, після якої йде нарізка кадрів із сюжетів ТСН, на яких видно черги людей та вивіски банків, а голос за кадром розповідає, що багато людей вже отримують виплати:

- Це не сон! У відділеннях Ощадбанку вже видають допомогу тим, хто оформив декілька днів тому. Хто ж може отримати виплату? Безробітні, пенсіонери, якщо маєте двох дітей та більше, ті, хто народив після 24 лютого 2022 року, та вагітні! – істерично волає голос невідомої особи.

Автори дослідження зазначають, що усі спроби скопіювати стилістику інформаційних програм популярних телеканалів усе ж таки невдачні через надто емоційне подання та слабке уявлення про те, як формулюються повідомлення в реальних медіа. Тому такі відео все ж можна ідентифікувати як фейкові, тим більше що вони також пропонують заповнювати заявки на виплати за посиланням та анонімний телеграм-канал. За умови недостатньої обізнаності користувача ці вигадки про грошову допомогу від державних банків можуть підривати довіру до банківської системи України.

Списання кредитних боргів

Серед виявлених фейків – 4 відео, що заявляють про списання кредитних боргів українців. У них йдеться, що частину таких боргових зобов’язань нібито сплатить держава, а частину – країни-партнери. У цьому випадку маніпулятори використали для підробки контент ICTV. Три з них змонтовано зі студійних кадрів саме цього телеканалу, і одне – з кадрів 1+1. Всі вони озвучені неякісно підробленими електронними сервісами голосами ведучих, що помітно відрізняються від справжніх і мають відчутний механічний тембр.

Визначити підробку також можна й за недолугими формулюваннями, що звучать у роликах:

Сплачувати кредити вже не потрібно. Рішення було нелегке, але тепер борги перед фінансовими установами закриє держава та країни-партнери. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму черговому зверненні.

Зеленський наказав уже від сьогодні звільнити українців від сплати кредитів. У зв'язку з війною було прийнято це нелегке рішення. Частину боргів закриє держава, а частину – наші країни-партнери.

Такі фейки дискредитують президента України, на якого в них посилаються, а також можуть сприяти підриву стабільності банківської системи України.

Фейки-лякалки для автовласників

Канали у ТікТоку, що потрапили до моніторингу, також розмістили 6 відео, орієнтованих на власників автомобілів. Чотири з них розповідають вигадки про те, що «влада буде конфісковувати» авто, випущені 15 і більше років тому, нібито з метою передати їх ЗСУ. У двох йдеться про вигаданий закон, який вимагає переатестувати всіх водіїв, що отримували права до 2022 року. У кожному з цих фейкових роликів наголошується, що нововведення будуть запроваджені не на всій території України, а лише в окремих регіонах. Щоб дізнатися, в яких саме, пропонують переходити за посиланням на сумнівний телеграм-канал, де, як потім виявляється, немає жодних роз'яснень щодо конфіскації автомобілів чи потреби перескладати іспит на водійські права.

Всі ці відео змонтовано з фрагментів інформаційних програм телеканалу 1+1, де в кадрі присутні відомі ведучі. Їх озвучено відносно якісно підробленими електронними сервісами голосами, схожими, але все ж відмінними від справжніх. Помітною є невідповідність тексту та артикуляції ведучих у кадрі.

Формулювання в цих роликах мають стилістичні огріхи та вказують на нерозуміння того, як подають інформацію реальні медіа. Також помітно, що автори текстів не орієнтуються в політичних та правових реаліях України, де закони не можуть запроваджуватися в окремих регіонах:

Тепер кожен водій, що отримав права раніше 2022 року, зобов’язаний заново перездати свою категорію в сервісному центрі до двадцятого листопада. Якщо ж цього не зробити – автомобіль конфіскують. Такий закон вже вводять в деяких областях України. Всім українцям, які мають автомобілі віком 15 років і старіші! Починаючи з першого листопада цього року держава буде конфісковувати такі машини та передавати на потреби ЗСУ. Для зупинки та перевірки авто буде посилено патрулювання поліцією. Натомість українцям буде виплачена компенсація на купівлю нового авто. Запрацює цей закон в декількох областях.

Автори дослідження наголошують, що такі вигадки можуть додавати соціальної напруги, налаштовувати автовласників проти держави та ЗСУ, а також провокувати неадекватну реакцію на співробітників поліції. Крім того, ці фейкові відео містять ще один небезпечний меседж, спрямований на розкол українського суспільства за регіональною ознакою. Тобто йдеться про прийом, який постійно використовує проти України російська пропаганда.

Вигаданий податок

Дослідження також виявило два випадки розміщення фейкових відеоповідомлень про запровадження нового податку: нібито власникам житла та земельних ділянок тепер доведеться сплачувати по 17 тисяч гривень. Тут контентмейкери не стали вигадувати нового і знову нарізали кадрів зі студії 1+1 та, скориставшись електронними сервісами, підробили голоси ведучих.

Набір цифр для текста ролика, схоже, вигадували не особливо замислюючись, і назвали перше, що спало на думку:

Податок на розкіш для всіх українців. Такий закон було прийнято вчора, тому слухайте уважно. Всі, хто мають смартфони вартістю від 5 000 гривень, автомобіль дорожче 200 000 гривень, більше одного земельного паю та земельну ділянку більше 2 гектарів, буде сплачувати податок більше 17 000 гривень.

Водночас відео обіцяє підказати спосіб уникнути сплати цього податку, про який можна дізнатися, перейшовши за посиланням на телеграм-канал невідомого походження.

Автори дослідження зазначають, що таких роликів найменше, бо мало знайдеться тих, хто може в це повірити.

Канали за особливими потребами

Два канали в тіктоку помітно відрізняються за наповненням від решти досліджених. Тут розміщено фейки іншого змісту.

Один з них ховається за логотипом ТСН, називається Vovalazzsu, та має понад 340 тисячі слідкувачів та понад 2 мільйони вподобань. Він маніпулює політичними темами та поширює дезінформацію, що без розбору, незалежно від партійної належності, дискредитує українських політиків.

Наприклад, повідомлення про те, що «нардеп Бойко ініціював закон про підвищення комунальних послуг», «нардеп-реформатор від «Слуги народу» Микола Тищенко вніс закнопроєкт про повну відміну інвалідності в Україні», «народний депутат Петро Порошенко в нетверезому вигляді співав російські пісні» тощо. Наприкінці кожного відео – заклик підписати петицію про конфіскацію майна депутата та його мобілізацію. Звісно, петиція – за посиланням на телеграм-канал.

Технологія виготовлення таких фейкових роликів таж сама – кадри зі студії 1+1, озвучені симуляціями, схожими на голоси ведучих каналу.

За таким самим принципом виготовлено і фейк про витрати мільйонів гривень на новорічні ялинки замість фінансування армії:

Цього року на новорічні ялинки у містах україни хочуть витратити 609 мільйонів гривень. Це 30 000 дронів на ЗСУ. Вони там вже зовсім подурили.

Автори дослідження зазначають, що це відео видається спробою збурити суспільство та схилити до протестів. Водночас ефективність ролика в сенсі реалізації такого наміру підпадає під сумнів через неякісне озвучування та самі формулювання, що яскраво вказують на йогго неправдивість.

Також у моніторинговий період на цьому каналі розміщено фейк про масові протести в Росії, змонтований зі старих кадрів з реальними російськими протестами минулих років:

Це Владивосток. Так на Далекому Сході росії сьогодні почалися масові акції протесту, які охопили більше 60 найбільших міст країни. Люди вийшли на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який зараз у СІЗО.

Подробиці та більше відео тут пропонують переглянути знову за посиланням на сумнівний телеграм-канал, що не містить жодного кадру протестів у Росії. Інше завдання, крім як на короткий час додати підписників телеграм-каналу, цей ролик навряд чи здатний виконати.

Другий канал у ТікТоці, що за змістом вирізняється серед досліджених, названий «Україна_🇺🇦Kabmin» та має 12,5 тисяч слідкувачів і понад 60 тисяч уподобань. Тут також присутній фейк про «609 мільйонів на ялинки», але чомусь названо в десять разів меншу кількість дронів, які нібито можна придбати за таку суму.

Ще одне неправдиве відео розповідає, що для «для всіх, у кого дві і більше дитини», повертають «нульове розмитнення». Втім, розмитнення чого саме – не уточнюють. Натомість пропонують переглянути «інструкцію» за посиланням… на телеграм-канал.

Решту відео, розміщених у листопаді на каналі, присвячено темі тарифів на газ для населення. Це 6 роликів, чотири з яких розповідають можливість для всіх українців відмовитися від сплати за транспортування газу. Один обіцяє, що «Нафтогаз України» повертатиме кошти, раніше сплачені населенням за послугу транспортування, а ще один запевняє, що «Нафтогаз» оголосив про зниження тарифу на газ.

Зрозуміло, що заявки на відмову від оплати та на відшкодування коштів пропонують шукати за посиланням на анонімний телеграм-канал.

Автори дослідження пояснюють, що у роликах на газову тему неправдивість не так впадає в око, і тому зрозуміти, що йдеться про фейк, користувач зможе, лише скориставшись іншими джерелами й перевіривши інформацію. В іншому разі довірливі українці, коли будуть платити за транспортування газу, висловлюватимуть своє розчарування, та, найімовірніше, вважатиме що їх обдурили не контентмейкери-маніпулятори, а «влада» чи «держава».

Головні висновки

У висновках до свого дослідження ІМІ зазначає, що особи, які стоять за поширенням цих маніпулятивних відео, залишаються невідомими, а тому складно зробити однозначні висновки про мету виявленої дезінформаційної кампанії. Достеменно встановлено, що досліджені фейки в ТікТоку сприяють залученню нової аудиторії до телеграм-каналів, які поширюють недостовірну інформацію та несумлінну рекламу послуг та товарів, що за законом не можуть рекламуватися в медіа.

Водночас виявлений потік дезінформації може мати на меті й інші завдання, а саме - дестабілізацію соціально-політичної ситуації в україні.