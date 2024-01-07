Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла у понеділок, 8 січня

Завтра АТ «Полтаваобленерго» проводить роботи на електромережах у багатьох мікрорайонах Кременчука
За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у понеділок, 8 січня з 8.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням робіт на електромережах, передбачених інвестиційною програмою ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів які мешкають за адресами:
- вул. Республіканська, 75-138;
- вул. Героїв України, 14.
Відключення електроенергії за усіма іншими адресами буде проводитися з 8.00 до 17.00.
У зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
- вул. Якова Петруся, 24;
- пров. Полтавський, 33-53/2;
- пров. Полтавський, 3-20А;
- пров. Якова Петруся, 3-22;
- пров. Гурамішвілі, 2-8.
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26.
- туп. 1-й Озерний, 4,6,8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Заводська, 39-131;
- вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
- пров. Заводський, 7-18.
На замовлення користувача, відбудуться відключення споживачів, які мешкають за адресами:
- вул. Національної Гвардії, 4,6,8;
- просп. Свободи, 124,132/2;
- б-р Автокразівський, 7;
- вул. Героїв Маріуполя, 105,107;
- вул. Європейська, 70А-76Б;
- просп. Свободи, 21.
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