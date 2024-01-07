Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла у понеділок, 8 січня

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Завтра АТ «Полтаваобленерго» проводить роботи на електромережах у багатьох мікрорайонах Кременчука

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у понеділок, 8 січня з 8.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням робіт на електромережах, передбачених інвестиційною програмою ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів які мешкають за адресами:

вул. Республіканська, 75-138;

вул. Героїв України, 14.

Відключення електроенергії за усіма іншими адресами буде проводитися з 8.00 до 17.00.

У зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

вул. Якова Петруся, 24;

пров. Полтавський, 33-53/2;

пров. Полтавський, 3-20А;

пров. Якова Петруся, 3-22;

пров. Гурамішвілі, 2-8.

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38,18,20/33;

вул. Чехова, 1/13-35/9;

пров. Чехова, 3-7/26.

туп. 1-й Озерний, 4,6,8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Заводська, 39-131;

вул. Соломії Крушельницької, 151-189;

пров. Заводський, 7-18.

На замовлення користувача, відбудуться відключення споживачів, які мешкають за адресами: