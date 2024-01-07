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Кременчук, Надзвичайні новини

Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла у понеділок, 8 січня

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 994

 

Завтра АТ «Полтаваобленерго» проводить роботи на електромережах у багатьох мікрорайонах Кременчука

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у понеділок, 8 січня з 8.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням робіт на електромережах, передбачених інвестиційною програмою ОСР, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів які мешкають за адресами:

  • вул. Республіканська, 75-138;
  • вул. Героїв України, 14.

Відключення електроенергії за усіма іншими адресами буде проводитися з 8.00 до 17.00.

У зв’язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

  • вул. Якова Петруся, 24;
  • пров. Полтавський, 33-53/2;
  • пров. Полтавський, 3-20А;
  • пров. Якова Петруся, 3-22;
  • пров. Гурамішвілі, 2-8.
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33;
  • вул. Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Чехова, 3-7/26.
  • туп. 1-й Озерний, 4,6,8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • вул. Заводська, 39-131;
  • вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
  • пров. Заводський, 7-18.

На замовлення користувача, відбудуться відключення споживачів, які мешкають за адресами:

  • вул. Національної Гвардії, 4,6,8;
  • просп. Свободи, 124,132/2;
  • б-р Автокразівський, 7;
  • вул. Героїв Маріуполя, 105,107;
  • вул. Європейська, 70А-76Б;
  • просп. Свободи, 21.
Оприлюднили тренувальний графік відключення світла на Полтавщині
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла
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