Пільгові категорії населення на Полтавщині можуть скористатися послугами оздоровлення та реабілітації

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 480

Минулого року лише коштом обласного бюджету на Полтавщині оздоровилися 266 осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників

Жителі Полтавщини з числа пільгових категорій можуть скористатися соціальними послугами у межах державної та обласної програм.

Пріоритетним є санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників. Минулого року 266 людей вказаних категорій оздоровилися за 4,2 млн грн з облбюджету. А за державною програмою отримали послуги з оздоровлення 159 людей з інвалідністю, на що спрямували 1,9 млн грн.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Він зазначив, що право на санаторно-курортне лікування мають постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Цими послугами в області забезпечили 421 особу коштом обласного бюджету на суму 3,7 млн грн.