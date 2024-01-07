Пільгові категорії населення на Полтавщині можуть скористатися послугами оздоровлення та реабілітації

Минулого року лише коштом обласного бюджету на Полтавщині оздоровилися 266 осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників
Жителі Полтавщини з числа пільгових категорій можуть скористатися соціальними послугами у межах державної та обласної програм.
Пріоритетним є санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників. Минулого року 266 людей вказаних категорій оздоровилися за 4,2 млн грн з облбюджету. А за державною програмою отримали послуги з оздоровлення 159 людей з інвалідністю, на що спрямували 1,9 млн грн.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Він зазначив, що право на санаторно-курортне лікування мають постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Цими послугами в області забезпечили 421 особу коштом обласного бюджету на суму 3,7 млн грн.
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