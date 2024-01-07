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Пільгові категорії населення на Полтавщині можуть скористатися послугами оздоровлення та реабілітації

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 480

 

Минулого року лише коштом обласного бюджету на Полтавщині оздоровилися 266 осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників

Жителі Полтавщини з числа пільгових категорій можуть скористатися соціальними послугами у межах державної та обласної програм.

Пріоритетним є санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників. Минулого року 266 людей вказаних категорій оздоровилися за 4,2 млн грн з облбюджету. А за державною програмою отримали послуги з оздоровлення  159 людей з інвалідністю, на що спрямували 1,9 млн грн.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Він зазначив, що право на санаторно-курортне лікування мають постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Цими послугами в області забезпечили 421 особу коштом обласного бюджету на суму 3,7 млн грн.

- У переліку соціальних гарантій – реабілітація дітей з інвалідністю. Впродовж року у профільних місцевих установах у Кременчуці, Полтаві, Лубнах, Миргороді, Гадячі та Шишаках пройшли реабілітацію понад 1,1 тисячі дітей. Державна програма охопила реабілітаційними послугами 270 дітей з інвалідністю. Фінансування склало 5,4 млн грн, - додав Філіп Пронін.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА реабілітація інвалідність чорнобильці діти-інваліди оздоровлення
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