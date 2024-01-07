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Літературний конкурс від спілки письменників продовжується – надсилайте роботи!

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 92

 

Творча спілка письменників Кременчуччини, що об’єднує за професійними інтересами українських письменників Кременчуччини: міста Кременчука і Кременчуцької, Глобинської, Горішньоплавнівської міської, Градизької, Кобеляцької, Козельщинської, Семенівської селищних, Кам’янопотоківської, Новогалещинської, Оболонської, Омельницької, Піщанської, Пришибської сільських територіальних громад оголошує Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кременчуччина. Книга року»

На розгляд не приймаються колективні видання - тільки два примірника авторського друкованого видання не більше 2-х найменувань книг на номінації:


1.Поезія.


2.Проза.


3.Дитяча книга.


4.Публіцистика.


Видання приймаються на розгляд Поважного Журі бібліотекарями читальної зали Філії № 2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна 9/16 з 10-ї до 17-ї години щодня, крім п’ятниці та суботи (під час оголошення повітряної тривоги бібліотека не працює).


Підсумки Конкурсу будуть підбиті в урочистій обстановці (місце та час проведення оголошується у пресі заздалегідь) 03 березня 2024 року у Всесвітній День письменника.


Мирослава УКРАЇНСЬКА


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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї культура Конкурс
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