Вихованці МАН з Кременчука та Горішніх Плавнів підкорюють наукові висоти

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі розповів про успіхи учнівської молоді з Кременчуцького району, щоб вони ставали прикладом для інших.
- Розумні, талановиті та наполегливі. Вихованці МАН Полтавщини впевнено підкорюють висоти в науковій діяльності...
Випускник школи №1 у Горішніх Плавнях Нікіта Наумов та випускниця ліцею «Політ» у Кременчуці Юлія Попадіна підкорили національний відбір престижного конкурсу екопроектів «GENIUS Olympiad», - написав очільник Полтавської ОВА.
Філіп Пронін зазначив, що серед досягнень Нікіти Наумова – першість у фіналі ювілейної п’ятнадцятої Європейської виставки креативності та інновацій EUROINVENT. За високі результати він отримав золоту медаль та іменну стипендію Президента України.
А вихованка МАН Юлія Попадіна має успіхи не лише всеукраїнського, а й міжнародного рівня. Дівчина виборола золоту медаль і спеціальний приз від Norton University of Cambodia інтелектуальних змагань Міжнародного інноваційного шоу INOVA 2023.
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