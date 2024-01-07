Вихованці МАН з Кременчука та Горішніх Плавнів підкорюють наукові висоти

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Двоє учнів з Кременчуччини вибороли першість у престижних конкурсах та виставках

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі розповів про успіхи учнівської молоді з Кременчуцького району, щоб вони ставали прикладом для інших.

- Розумні, талановиті та наполегливі. Вихованці МАН Полтавщини впевнено підкорюють висоти в науковій діяльності... Випускник школи №1 у Горішніх Плавнях Нікіта Наумов та випускниця ліцею «Політ» у Кременчуці Юлія Попадіна підкорили національний відбір престижного конкурсу екопроектів «GENIUS Olympiad», - написав очільник Полтавської ОВА.

Філіп Пронін зазначив, що серед досягнень Нікіти Наумова – першість у фіналі ювілейної п’ятнадцятої Європейської виставки креативності та інновацій EUROINVENT. За високі результати він отримав золоту медаль та іменну стипендію Президента України.

А вихованка МАН Юлія Попадіна має успіхи не лише всеукраїнського, а й міжнародного рівня. Дівчина виборола золоту медаль і спеціальний приз від Norton University of Cambodia інтелектуальних змагань Міжнародного інноваційного шоу INOVA 2023.

- За кожною нагородою наших дітей – вагомий внесок педагогів. Дякуємо Антоніні Мельник та Олександру Роману. Пишаємося вашою працею, яка розкриває талант. Слава Україні!, - резюмував Філіп Пронін.