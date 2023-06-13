Високі результати: у Кременчуці нагородили переможців МАН та Всеукраїнських учнівських олімпіад

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12 червня у великій залі міськвиконкому нагороджували школярів, які стали переможцями МАН та Всеукраїнських учнівських олімпіад.

15 переможців всеукраїнського рівня отримали у подарунок павербанки від міської влади, за рішенням обласної ради 132 переможці обласного рівня — стипендії у 2856 гривень. Такі ж виплати отримали й учителі, які підготували призерів.

Всеукраїнські переможці:

Лідер серед шкіл — Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь», його команда здобула 34 призових місця обласного рівня. Цьогоріч відзначилися і міські гімназії: школи № 2 та 19 підготували переможців обласного етапу МАН, а № 9, 12, 31 — обласних олімпіад.

У інших закладах освіти було стільки призових місць обласного рівня:

гімназія № 2 — 8;

ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка — 5;

ліцей № 6 «Правобережний» — 4;

гімназія № 9 — 2;

ліцей № 10 «Лінгвіст» — 19;

ліцей № 11 «Гарант» — 14;

гімназія № 12 — 1;

ліцей № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя — 10;

гімназія № 19 — 4;

ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» — 12;

ліцей № 30 «Олімп» — 17;

гімназія № 31 — 1;

Вище професійне училище № 7 — 1.

Як розповів міський голова Віталій Малецький, за роки свого існування у Кременчуцькому відділенні МАН виховали 264 призерів Всеукраїнських конкурсів, із них переможців — 38. Семеро юних науковців ставали переможцями міжнародного рівня, 33 — здобули президентську стипендію. Також отримано два патенти, які на державному рівні підтверджують наукові винаходи. Цього року кременчуцькі МАНівці показали рекордні результати, здобувши 77 призовних місць та обігнавши Полтаву.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався зі школярами, яким вручали грамоти, розпитав їх про проходження конкурсів та олімпіад і про плани на майбутнє.