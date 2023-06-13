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Вчора ввечері у Кременчуці горіла господарча будівля

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 86

 

Пожежа сталася на вул. Соломії Крушельницької

12 червня о 22.53 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Кременчуці на вул. Соломії Крушельницької. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Полтавській області.

На місце події прибули вогнеборці 15 державної пожежно-рятувальної частини, які виявили, що вогонь охопив дах господарчої споруди. Через сильне задимлення рятувальники використовували апарати захисту органів дихання та зору.

О 23.21 пожежу локалізували, а о 23.58 пожежу ліквідували на площі 30 кв.м.

Вогонь пошкодив 5 кв.м стелі та знищив:

  • 30 кв.м дерев’яного перекриття;
  • 30 кв. м шиферної покрівлі по дерев’яній обрешітці;
  • 2 дерев’яних вікна.

Вогнеборці врятували від знищення вогнем господарчу споруду та поряд розташований житловий будинок.

Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: пожежа Кременчуцьке РУ ГУ ДСНС у Полтавській області вул. Соломії Крушельницької ДСНС
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