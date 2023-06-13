Вчора ввечері у Кременчуці горіла господарча будівля

12 червня о 22.53 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Кременчуці на вул. Соломії Крушельницької. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Полтавській області.
На місце події прибули вогнеборці 15 державної пожежно-рятувальної частини, які виявили, що вогонь охопив дах господарчої споруди. Через сильне задимлення рятувальники використовували апарати захисту органів дихання та зору.
О 23.21 пожежу локалізували, а о 23.58 пожежу ліквідували на площі 30 кв.м.
Вогонь пошкодив 5 кв.м стелі та знищив:
Вогнеборці врятували від знищення вогнем господарчу споруду та поряд розташований житловий будинок.
Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано.
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