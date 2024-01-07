Юлія Ткаченко з Горішніх Плавнів успішно виступила на зимовому Чемпіонаті України з плавання

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 192 Партнерський проєкт

Зимовий чемпіонат України з плавання відбувся у Броварах 14-16 грудня. Змагання зібрали понад 230 найсильніших спортсменів-плавців із 20 областей країни та міста Києва. За словами тренерів, склад учасників був досить сильним — усі пройшли відбір на регіональних змаганнях. Про змагання повідомляє видання «Телеекспрес» у матеріалі Ксенії Ковальчук.

В чемпіонаті взяли участь п’ятеро спортсменів із Горішніх Плавнів: Юлія Ткаченко, Поліна Клеймьонова, Данило Разгонов, Олександр Аветов і Вадим Бєсєда. Найкращий результат і єдину для вихованців Горішніх Плавнів медаль здобула Юлія Ткаченко, яка стала срібною призеркою на дистанції 100 м на спині та виконала норматив штатної збірної команди України на цій дистанції, тож тепер перед плавчинею відкриваються нові можливості.

«Відтепер Юлія у складі збірної України, і вона братиме участь у міжнародних змаганнях, — пояснив тренер-викладач із плавання ДЮСШ № 1 Артем Лашко. — Також з нею буде укладено контракт Міністерством молоді та спорту. Юлія буде зобов’язана виконувати всі вимоги федерації плавання щодо змагань і зборів».

На чемпіонаті України Юлія виступала на декількох дистанціях та результативним став лише один заплив. Далася взнаки втома, тож дві дистанції дівчина пропливла гірше, ніж на минулому старті.

Серед інших горішньоплавнівських плавців найближчою до трійки призерів була Поліна Клеймьонова. У неї два 4-х місця — їй зовсім трохи не вистачило до бронзи на 100- і 50-метрівці. Однією з причин, що погіршила результат наших плавців, були перерви через оголошення повітряних тривог.

«Повітряні тривоги впливають і фізично і психологічно на спортсменів під час змагань, — зауважує Артем Лашко. — Наприклад, плавці розминаються і знають, що після цього через 20 хвилин у них буде старт. Вони фізично підготувалися до цього. Але лунає тривога, вони спускаються в бомбосховище. Скільки там проводять часу — буває по-різному».

Після відбою розминку починають заново, збивається ритм підготовки до старту.

«І з хвилюванням через це хтось справляється, а хтось залишається у пригніченому стані. Це все психологічне і фізичне навантаження для спортсменів. От у перший день Юлі це не завадило виступити відмінно на дистанції 100 м на спині. Вона показала фантастичний результат. Юлія — єдина зі спортсменів збірної команди України її віку виконала норматив штатної збірно. У цій віковій категорії такий норматив ніхто ще не виконав. Ми цим дуже пишаємося», — підсумовує тренер.