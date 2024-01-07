Юлія Ткаченко з Горішніх Плавнів успішно виступила на зимовому Чемпіонаті України з плавання

Зимовий чемпіонат України з плавання відбувся у Броварах 14-16 грудня. Змагання зібрали понад 230 найсильніших спортсменів-плавців із 20 областей країни та міста Києва. За словами тренерів, склад учасників був досить сильним — усі пройшли відбір на регіональних змаганнях. Про змагання повідомляє видання «Телеекспрес» у матеріалі Ксенії Ковальчук.
В чемпіонаті взяли участь п’ятеро спортсменів із Горішніх Плавнів: Юлія Ткаченко, Поліна Клеймьонова, Данило Разгонов, Олександр Аветов і Вадим Бєсєда. Найкращий результат і єдину для вихованців Горішніх Плавнів медаль здобула Юлія Ткаченко, яка стала срібною призеркою на дистанції 100 м на спині та виконала норматив штатної збірної команди України на цій дистанції, тож тепер перед плавчинею відкриваються нові можливості.
На чемпіонаті України Юлія виступала на декількох дистанціях та результативним став лише один заплив. Далася взнаки втома, тож дві дистанції дівчина пропливла гірше, ніж на минулому старті.
Серед інших горішньоплавнівських плавців найближчою до трійки призерів була Поліна Клеймьонова. У неї два 4-х місця — їй зовсім трохи не вистачило до бронзи на 100- і 50-метрівці. Однією з причин, що погіршила результат наших плавців, були перерви через оголошення повітряних тривог.
Після відбою розминку починають заново, збивається ритм підготовки до старту.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.