На Полтавщині негода: у Кременчуцькому районі на дорогах працює 12 одиниць техніки

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 1 784

На Полтавщині погіршилися погодні умови. На дорогах місцевого значення працювали 36 шляховиків, 27 машин та механізмів, використано 274 тонни протиожеледної суміші. Зараз працює 12 одиниць техніки в Кременчуцькому районі та поблизу Лохвиці.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

В області діє посилене чергування механізованих бригад підрядників. Налагоджено зв'язок із громадами, підрозділами ДСНС та поліції, працює цілодобова диспетчерська служба.