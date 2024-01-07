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Кременчук, Надзвичайні новини

На Полтавщині негода: у Кременчуцькому районі на дорогах працює 12 одиниць техніки

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 1 784

 

В області посилене чергування механізованих бригад

На Полтавщині погіршилися погодні умови. На дорогах місцевого значення працювали 36 шляховиків, 27 машин та механізмів, використано 274 тонни протиожеледної суміші. Зараз працює 12 одиниць техніки в Кременчуцькому районі та поблизу Лохвиці.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

В області діє посилене чергування механізованих бригад підрядників. Налагоджено зв'язок із громадами, підрозділами ДСНС та поліції, працює цілодобова диспетчерська служба.

- Ситуація контрольована. Після завершення робіт на основних транспортних артеріях техніка поступово переміщатиметься на дороги з меншою інтенсивністю руху. За необхідності можна звернутися до диспетчерських служб: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві). Будьте уважні та обережні. Бережіть себе. Слава Україні! - закликав Філіп Пронін.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Філіп Пронін / Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА негода ожеледиця дороги
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