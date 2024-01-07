Ferrexpo передала генератор для житлово-комунального господарства Нової Галещини

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Ferrexpo передала Новій Галещині ще один генератор, який знадобиться житлово-комунальному господарству під час ймовірних перебоїв з енергоживленням. Зокрема, він допоможе живити кілька районів громади, забезпечуючи безперебійне надання таких комунальних послуг, як централізоване водопостачання і централізоване водовідведення.

Відтепер комунальне підприємство Нової Галещини, яке надає вище перелічені послуги, в разі повної відсутності енергоживлення продовжить здійснювати якісне постачання води, а також забезпечувати прийом стічних вод і їхню доставку до очисних споруд.

«Торік після влучань ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури України жителі нашої громади теж страждали від перебоїв з енергопостачанням – насоси нашого підприємства не мали можливості надавати послуги з водопостачання та відведення рідких побутових відходів. Тож такий подарунок нам дуже доречний», - зазначила Наталія Крепко, в. о. директора КП «Житлово-комунальне підприємство» Новогалещинської селищної ради.

Потужність дизельного генератора становить 100 кВт. Його придбала для громади залізорудна компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині.

Нагадаємо, що нещодавно Ferrexpo також передала генератор у Новогалещинську амбулаторію.