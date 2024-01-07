Якою буде погода в Кременчуці у понеділок, 8 січня

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У понеділок, 8 січня, в Кременчуці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сніг, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.

За даними сайтів прогнозу погоди, температура повітря у ніч на понеділок становитиме -7°C, а вдень -9°C, а завтра увечері похолодає до -11°C. Вітер очікується північно-східний, швидкість вітру – 4,3 – 4,9 м/с.

Нагадаємо, за даними Українського гідрометеорологічного центру 7-9 січня в Україні очікуються складні погодні умови. Зокрема, в Полтавській області очікується значний сніг, пориви вітру до 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, зниження нічної температури до -12º морозу. На дорогах – ожеледиця.