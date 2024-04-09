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Кременчук, Спорт

Двоє кременчуцьких спортсменів увійшли до складу національної збірної з хокею

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 201

 

Двоє кременчужан у складі тридцяти хокеїстів гратимуть за Україну на Чемпіонаті світу

Гравці хокейного клубу «Кременчук» Вітлаій Лялька та Гліб Кривошапкін увійшли до складу національної збірної та гратимуть за Україну на чемпіонаті світу. Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.

Сьогодні, 9 квітня, національна збірна з хокею розпочне навчально-тренувальні збори в литовському Каунасі. Наступного тижня команда зіграє товариські матчі проти Латвії у Ризі, а потім у Каунасі на команду ще чекатимуть два проти Литви та Китаю.

До складу команди національної збірної увійшли 30 хокеїстів — 3 воротарі, 11 оборонців та 16 нападників. Якраз у нападниках і гратимуть кременчужани Лялька та Кривошапкін.

Україна розпочне чемпіонат 27 квітня. Цьогорічними суперниками українців стануть збірні Естонії, Нідерландів, Китаю, Іспанії та Литва, яка і проводитиме турнір.

Нагадаємо, цьогоріч хокейний клуб «Кременчук» став срібним призером Чемпіонату України.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ХК Кременчук спорт хокей чемпіонат світу
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