Двоє кременчуцьких спортсменів увійшли до складу національної збірної з хокею

Гравці хокейного клубу «Кременчук» Вітлаій Лялька та Гліб Кривошапкін увійшли до складу національної збірної та гратимуть за Україну на чемпіонаті світу. Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.
Сьогодні, 9 квітня, національна збірна з хокею розпочне навчально-тренувальні збори в литовському Каунасі. Наступного тижня команда зіграє товариські матчі проти Латвії у Ризі, а потім у Каунасі на команду ще чекатимуть два проти Литви та Китаю.
До складу команди національної збірної увійшли 30 хокеїстів — 3 воротарі, 11 оборонців та 16 нападників. Якраз у нападниках і гратимуть кременчужани Лялька та Кривошапкін.
Україна розпочне чемпіонат 27 квітня. Цьогорічними суперниками українців стануть збірні Естонії, Нідерландів, Китаю, Іспанії та Литва, яка і проводитиме турнір.
Нагадаємо, цьогоріч хокейний клуб «Кременчук» став срібним призером Чемпіонату України.
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