Цієї ночі росіяни атакували високовольтну підстанцію на Полтавщині — Міненерго

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 52

Внаслідок нічної атаки армії РФ на Полтавщину пошкоджень зазнала високовольтна підстанція. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства енергетики України.

На території промислового об'єкта сталася пожежа, яку загасили надзвичайники. Постраждалих внаслідок атаки немає, проте пошкоджень зазнало обладнання на підприємстві.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни поцілили ракетою по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. Постраждали 12 мешканців, одна людина загибла.

Також уночі армія РФ атакувала Полтавську область і безпілотниками. У межах Полтавської громади сили ППО збили два російські дрони. Постраждалих цього разу немає.