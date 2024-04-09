Вночі з 8 на 9 квітня росіяни знову атакували Полтавщину безпілотниками (додано)

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 744

На цей раз – без постраждалих

Вночі з 8 на 9 квітня росіяни атакували Полтавщину БпЛА. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

У межах Полтавської громади по двох безпілотниках відпрацювали мобільні вогневі групи. На цей раз обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни поцілили ракетою по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади. Тоді було відомо про 10 постраждалих та одну загиблу людину.

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За інформацією Повітряних Сил ЗС України, уночі 9 квітня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою українські військові збили усі 20 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

*Фото ілюстративне