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Полтавська прокуратура вимагає від орендаря повернення будівлі кінотеатру «Колос» громаді

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 188

Наразі справа перебуває на розгляді Верховного Суду

Полтавська обласна прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договір оренди та повернути громаді міста Полтави історичну будівлю колишнього кінотеатру «Колос». Орендарем, проти якого подано позов, є громадська організація «Розвиток українського міста», яка володіє об'єктом з лютого 2016 року. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Причиною судового позову стали кілька серйозних порушень з боку орендаря, зокрема неправильне використання приміщення, що включало передачу частини орендованої площі у суборенду для комерційної діяльності, зокрема, розміщення кінотеатру, буфету, кафе. Такі дії суперечать первісним умовам договору, за якими приміщення мало використовуватися лише для потреб громадської організації.

Крім того, прокуратурою було виявлено, що будівля, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення, утримується в неналежному стані, що включає порушення у сфері пожежної безпеки та санітарного контролю. Також вказується на заборгованість з орендної плати, яка сягає понад 700 тисяч гривень.

Спроби прокуратури звернутися до Полтавської міської ради та Управління майном комунальної власності міста з метою вжиття заходів реагування зустріли підтримку, але судові інстанції відмовили у задоволенні позову.

Наразі справа перебуває на розгляді Верховного Суду, який направив її на новий розгляд до Господарського суду Полтавської області.

Пам’ятка архітектури, будівля на вулиці Гоголя, 22, споруджена в 1900 році й має багату історію, зокрема, використовувалася як кінотеатр «Колос» до отримання статусу пам’ятки архітектури місцевого значення в 1984 році.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: wikimedia.org Фото: IgorTurzh
Теги: прокуратура Полтавщини кінотеатр Колос
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