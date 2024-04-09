Соковитий хек з томатами — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 130

Любителі риби можуть приготувати звичайний хек з томатами. Страва виходить смачною й соковитою

Інгредієнти: 500 г хека (можна будь-яку іншу)

2 шт. томатів

2 шт. цибулі

4 ст. л сметани

50 г сиру

часник, зелень, сіль, перець — на свій смак. Цибулю чистимо, нарізаємо кільцями та викладаємо у форму для запікання. Хек чистимо, миємо, нарізаємо на шматочки й викладаємо на цибулю. Рибу солимо, перчимо і зверху посипаємо пропущеним через прес часником. Змащуємо все сметаною, зверху викладаємо нарізаний кільцями помідор. Натираємо сир, змішуємо з нарізаною зеленню та посипаємо страву. Відправляємо рибку в розігріту до 200 градусів духовку на 30-40 хвилин.



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