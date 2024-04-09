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Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Соковитий хек з томатами — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 130

 

Любителі риби можуть приготувати звичайний хек з томатами. Страва виходить смачною й соковитою

Інгредієнти:

  • 500 г хека (можна будь-яку іншу)
  • 2 шт. томатів
  • 2 шт. цибулі
  • 4 ст. л сметани
  • 50 г сиру
  • часник, зелень, сіль, перець — на свій смак.

Цибулю чистимо, нарізаємо кільцями та викладаємо у форму для запікання.

Хек чистимо, миємо, нарізаємо на шматочки й викладаємо на цибулю. Рибу солимо, перчимо і зверху посипаємо пропущеним через прес часником. Змащуємо все сметаною, зверху викладаємо нарізаний кільцями помідор.

Натираємо сир, змішуємо з нарізаною зеленню та посипаємо страву.

Відправляємо рибку в розігріту до 200 градусів духовку на 30-40 хвилин.


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Автор: Мирослава Українська Джерело фото: shuba.life
Теги: рецепти блюда із риби смачно хек соковита риба
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