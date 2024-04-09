Інгредієнти:
Цибулю чистимо, нарізаємо кільцями та викладаємо у форму для запікання.
Хек чистимо, миємо, нарізаємо на шматочки й викладаємо на цибулю. Рибу солимо, перчимо і зверху посипаємо пропущеним через прес часником. Змащуємо все сметаною, зверху викладаємо нарізаний кільцями помідор.
Натираємо сир, змішуємо з нарізаною зеленню та посипаємо страву.
Відправляємо рибку в розігріту до 200 градусів духовку на 30-40 хвилин.
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