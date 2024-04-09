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9 квітня у карʼєрі Ferrexpo пролунає вибух

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 93

 

Якщо у зазначений час буде оголошена повітряна тривога, вибух перенесуть

Сьогодні, 9 квітня, о 12.00 у карʼєрі Ferrexpo відбудеться контрольований технічний вибух. Про це повідомляє Ferrexpo Ukraine. Усі органи влади належно поінформовані та надали свої погодження.

Якщо у зазначений час буде оголошена повітряна тривога, вибух перенесуть на час після закінчення тривоги або інші дати. Ferrexpo додатково надасть інформацію щодо цього, якщо буде необхідність.

Зберігайте спокій та повідомте своїх близьких про це.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вибух вибухи у кар'єрі Ferrexpo кар'єр
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