«Продовжуємо плести сітки на лавці навіть у тривогу»: як мешканці міста та переселенки допомагають українському війську

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 3

Свою волонтерську групу жінки називають «Оберіг». Волонтерок згуртувало повномасштабне вторгнення. За два місяці жінки плетуть близько 600 м² маскувальних сіток

8 квітня «Кременчуцький Телеграф» у центрі міста зустрів двох жінок, які просто на лавці різали тканину для маскувальних сіток. Як виявилося, допомагають війську волонтерки від початку повномасштабного вторгнення.

— Тільки війна почалась, так ми й організувалися. Багато з Харкова приїжджає йдуть до нас допомагати, багато місцевих ходить. Спочатку просто рахували сітки, скільки наплели. Плели по 8 метрів тканини завширшки 1,5 метра. А тепер переводимо у квадратні метри, так легше рахувати. За два місяці приблизно 600 м² сіток, — розповідають Світлана та Надія.

Часті тривоги заважали жінкам працювати у приміщенні. Аби росіяни атаками з повітря не забирали час, волонтерки продовжують роботу в тривогу просто на лавці.

— У тривогу сідаємо на лавці та працюємо далі. Близько 15-20 людей щодня приходять та волонтерять разом з нами. Хтось на годину приходить, хтось на дві, хтось на цілий день, — говорять жінки.

Крім маскувальних сіток «Оберіг» збирає пластикові кришечки для виготовлення дронів та протезів, плете кікімори та килимки.

— У мене мама 92 роки, вона вдома килимки плете. На фронт ми їх плели на сидіння в танк, у транспорт. Також їх можна використовувати в окопі, коли холодно, — зазначає пані Надія.

Допомагати захисникам може кожен, констатують волонтерки.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, як звичайні кременчужани допомагають українським військовим у спортзалі школи.

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