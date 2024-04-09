«Продовжуємо плести сітки на лавці навіть у тривогу»: як мешканці міста та переселенки допомагають українському війську

Свою волонтерську групу жінки називають «Оберіг». Волонтерок згуртувало повномасштабне вторгнення. За два місяці жінки плетуть близько 600 м² маскувальних сіток
8 квітня «Кременчуцький Телеграф» у центрі міста зустрів двох жінок, які просто на лавці різали тканину для маскувальних сіток. Як виявилося, допомагають війську волонтерки від початку повномасштабного вторгнення.
Часті тривоги заважали жінкам працювати у приміщенні. Аби росіяни атаками з повітря не забирали час, волонтерки продовжують роботу в тривогу просто на лавці.
Крім маскувальних сіток «Оберіг» збирає пластикові кришечки для виготовлення дронів та протезів, плете кікімори та килимки.
— У мене мама 92 роки, вона вдома килимки плете. На фронт ми їх плели на сидіння в танк, у транспорт. Також їх можна використовувати в окопі, коли холодно, — зазначає пані Надія.
Допомагати захисникам може кожен, констатують волонтерки.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, як звичайні кременчужани допомагають українським військовим у спортзалі школи.
Також наші журналісти дізнавалися, як медичні прилади, виготовлені кременчуцькими волонтерами, рятують життя бійців.
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