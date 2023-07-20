«Берегині Крюкова» разом із працівниками «Шкоди» плели маскувальні сітки для фронту

З початку повномасштабного вторгнення в кременчуцькій школі № 7 звичайні кременчужани згуртувалися та почали допомагати нашим захисникам: плести маскувальні сітки і кікімори, шити матраци, подушки.
Вони називають себе «Берегині Крюкова» і роблять багато для фронту. Скільки вже зроблено, важко порахувати, але «берегині» не зупиняються і продовжують працювати. Робочих рук постійно бракує, тому сюди запрошують усіх, хто бажає допомогти наблизити Перемогу
У суботу, 15 липня, «Берегиням Крюкова» допомагали працівники автосалону «Шкода». Загалом близько 40 робітників під керівництвом директора Павла Глухова долучилися до доброї справи.
У залі кипіла робота. Ті, хто працює тут давно, навчали новачків мистецтву плетіння.
— Спочатку виходило не дуже, але з кожною годиною ставало краще, — розповіла Ліа Хаділашвілі, юристконсульт автосалону. — Я та інші колеги з великим задоволенням допомагаємо і вважаємо, що кожен має вносити свій внесок у наближення Перемоги.
Дехто з учасників заходу прийшов з дітьми. Для них тут обладнали куточок для ігор, тож доки батьки працювали, малечі зайнятися було чим!
Щоб пришвидшити процес і не витрачати кошти на різання матеріалу, волонтери винайшли станок, на якому ріжуть стрічки для сіток. Його зробили Олександр Кондрашов і Кирило Царенко. Саме вони роблять заготовки для плетіння.
Велику допомогу волонтерам надає Юрій Химчук — він забезпечує «берегинь» дерев’яними планками для рамок, на які чіпляють сітку, у яку потім вплітають маскувальні стрічки.
Долучитися до волонтерів може кожен охочий з понеділка до неділі, з дев’ятої ранку.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.