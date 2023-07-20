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«Берегині Крюкова» разом із працівниками «Шкоди» плели маскувальні сітки для фронту

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 124

 

З початку повномасштабного вторгнення в кременчуцькій школі № 7 звичайні кременчужани згуртувалися та почали допомагати нашим захисникам: плести маскувальні сітки і кікімори, шити матраци, подушки.

Вони називають себе «Берегині Крюкова» і роблять багато для фронту. Скільки вже зроблено, важко порахувати, але «берегині» не зупиняються і продовжують працювати. Робочих  рук постійно бракує, тому сюди запрошують усіх, хто бажає допомогти наблизити Перемогу

У суботу, 15 липня, «Берегиням Крюкова» допомагали працівники автосалону «Шкода». Загалом близько 40 робітників під керівництвом директора Павла Глухова долучилися до доброї справи.

— Зараз іде війна, і я вважаю, що кожні руки мають працювати. Ми багато допомагаємо нашим захисникам, а тепер ще й долучилися до плетіння сіток. Наша колега Світлана Кондрашова неодноразово розповідала про свою волонтерську діяльність, про те, що постійно бракує робочих рук для плетіння сіток, і ми вирішили долучитися усім колективом до цієї дуже потрібної справи. Ми взяли один робочий день і присвятили його плетінню маскувальних сіток, — розповів директор автосалону.

У залі кипіла робота. Ті, хто працює тут давно, навчали новачків мистецтву плетіння.

— Спочатку виходило не дуже, але з кожною годиною ставало краще, — розповіла Ліа Хаділашвілі, юристконсульт автосалону. — Я та інші колеги з великим задоволенням допомагаємо і вважаємо, що кожен має вносити свій внесок у наближення Перемоги.

Дехто з учасників заходу прийшов з дітьми. Для них тут обладнали куточок для ігор, тож доки батьки працювали, малечі зайнятися було чим!

— Я часто приходжу з донечкою, — розповідає «берегиня» Марина Зайцева. — Доки садочок не працює, донька тут спілкується зі своїми однолітками. Вони грають, малюють, дивляться мультики і розуміють, яку велику справу ми тут робимо. Донька навіть сама спробувала плести сітки і у неї виходило.

Щоб пришвидшити процес і не витрачати кошти на різання матеріалу, волонтери винайшли станок, на якому ріжуть стрічки для сіток. Його зробили Олександр Кондрашов і Кирило Царенко. Саме вони роблять заготовки для плетіння.

Велику допомогу волонтерам надає Юрій Химчук — він забезпечує «берегинь» дерев’яними планками для рамок, на які чіпляють сітку, у яку потім вплітають маскувальні стрічки.

— Ми працюємо з лютого минулого року, нам багато хто допомагає, але ми постійно відчуваємо дефіцит робочих рук. Тому дуже зраділи, коли директор автосалону Павло Миколайович виступив з ініціативою долучитися до «берегинь» і попрацювати разом з нами  цілий день! Сподіваюся, що сьогоднішній день стане початком великого проєкту, в рамках якого працівники великих підприємств нашого міста будуть працювати разом із нами на Перемогу! — каже «берегиня» Світлана Кондрашова.

Долучитися до волонтерів може кожен охочий з понеділка до неділі, з дев’ятої ранку.

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Автор: Мирослава Українська Відео: Кирило Воронцов
Теги: Берегині Крюкова маскувальні сітки кікімори
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