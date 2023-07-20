Кременчуцький військовий музей поповнили новими експонатами: британського та українського походження

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20 липня Кременчуцька районна військова адміністрація передала музею військової історії два трофеї з фронту — український протитанковий комплекс «Корсар» та переносний протитанковий ракетний комплекс з Великобританії.

За словами керівника музею Володимира Полякова, «Корсар» і британський трофей стали для них унікальними в експозиції, адже наразі вони мають лише радянські зразки цієї зброї.

На фото зліва направо: переносний протитанковий ракетний комплекс з Великобританії та «Корсар»

Керівник адміністрації Олег Лєднік підписав експонати для музею.

— Ми передали військовим чергову партію причепів до квадроциклів, тенти для машин, щоб можна було маскуватися, ударні дрони, різного виду автомобілі […] Хлопці з великою вдячністю приїхали до нас, подякувати усім підприємствам Кременчуцького району, хто допомагає і передати трофеї, які допомагають нищити ворога і звільняти нашу землю, для нашого музею, — розповів керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Володимир Поляков зазначив, що «Корсар» коштує приблизно, «як одна хороша машина» і додав, що, на жаль, через збройну агресію РФ наразі кошти вкладаються не у розвиток країни.

Більш детально про поповнення колекції музею дивіться у нашому відеосюжеті.



