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Кременчуцький військовий музей поповнили новими експонатами: британського та українського походження

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 91

 

Експонати стали унікальними для музею

20 липня Кременчуцька районна військова адміністрація передала музею військової історії два трофеї з фронту — український протитанковий комплекс «Корсар» та переносний протитанковий ракетний комплекс з Великобританії.

За словами керівника музею Володимира Полякова, «Корсар» і британський трофей стали для них унікальними в експозиції, адже наразі вони мають лише радянські зразки цієї зброї.

На фото зліва направо: переносний протитанковий ракетний комплекс з Великобританії та «Корсар»
На фото зліва направо: переносний протитанковий ракетний комплекс з Великобританії та «Корсар»

Керівник адміністрації Олег Лєднік підписав експонати для музею. 

— Ми передали військовим чергову партію причепів до квадроциклів, тенти для машин, щоб можна було маскуватися, ударні дрони, різного виду автомобілі […] Хлопці з великою вдячністю приїхали до нас, подякувати усім підприємствам Кременчуцького району, хто допомагає і передати трофеї, які допомагають нищити ворога і звільняти нашу землю, для нашого музею, — розповів керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Володимир Поляков зазначив, що «Корсар» коштує приблизно, «як одна хороша машина» і додав, що, на жаль, через збройну агресію РФ наразі кошти вкладаються не у розвиток країни.

Більш детально про поповнення колекції музею дивіться у нашому відеосюжеті.


Фото: Артем Коваленко
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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Музей військової історії Кременчука
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