Кременчуцький військовий музей поповнили новими експонатами: британського та українського походження

20 липня Кременчуцька районна військова адміністрація передала музею військової історії два трофеї з фронту — український протитанковий комплекс «Корсар» та переносний протитанковий ракетний комплекс з Великобританії.
За словами керівника музею Володимира Полякова, «Корсар» і британський трофей стали для них унікальними в експозиції, адже наразі вони мають лише радянські зразки цієї зброї.
Керівник адміністрації Олег Лєднік підписав експонати для музею.
Володимир Поляков зазначив, що «Корсар» коштує приблизно, «як одна хороша машина» і додав, що, на жаль, через збройну агресію РФ наразі кошти вкладаються не у розвиток країни.
Більш детально про поповнення колекції музею дивіться у нашому відеосюжеті.
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