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Безпечно купатися у Пслі чи ні? Відповідь у Кременчуцькій РВА мають надати до вихідних

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 374

 

Про те, коли можна ловити рибу з річки, у КРВА не розповіли

До 22 липня жителям Кременчуцького району повідомлять, чи вже безпечно купатися у річці Псел. 

Про це заявив керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік 20 липня.

Наразі ліквідація наслідків на території Омельницької громади завершена, там зібрали 380 кг мертвої риби, розповів голова адміністрації. Комісія ТЕБ НС доручила кременчуцькій міській раді провести обстеження прибережної зони Псла у селі Потоки.

Олег Лєднік зазначив, що наразі екологічна служба підраховує збитки. Надалі справою займатимуться слідчі управління. 

Додамо, що за даними Державної екологічної інспекції Центрального округу, збитки водному господарству внаслідок надзвичайної ситуації склали 2 млн 186 тисяч 814 гривень станом на ранок 18 липня

— Воду на обстеження беруть щодня. І зараз ці показники відповідає нормам. Скажемо так, концентрація аміаку повернулась у норму, — сказав керівник РВА.

Що передувало?

9 липня на річці Псел сталась надзвичайна ситуація — внаслідок злив у воду потрапила тонна бруду. Мешканці громад, які найближче розташовані до водоймища, скаржилися на сморід. Вони підозрюють, що забрудником став гній, який місцева свиноферма складувала на полі.

«Свиняче лайно тоннами пішло в річку»: хто отруїв Псел на Кременчуччині

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Псел забруднення екологія
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