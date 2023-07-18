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У Держекоінспекції Полтавщини озвучили збитки водних біоресурсів внаслідок надзвичайної ситуації на Пслі

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 193

  Еколог каже, риба загинула через сильну забрудненість води

Збитки водному господарству внаслідок надзвичайної ситуації, яка сталася 9 липня у Кременчуцькому районі, склала 2 млн 186 тисяч 814 гривень станом на ранок 18 липня. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» начальник Державної екологічної інспекції Центрального округу Ігор Горжій.

- Загинуло 140 кілограмів риби та 36 особин раків. Збитки, завдані державі внаслідок надзвичайної ситуації, склали 2 млн 186 тисяч 814 гривень, - сказав Ігор Горжій.

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Ігор Горжій спростовує чутки щодо тонн загиблої риби - приміром, фахівці Полтавського рибоохоронного патруля вилучили 5 особин великого сома, 168 одиниць щуки, 103 - плітки.  Водночас каже - попередні прогнози щодо 200 тисяч гривень збитків - були хибними. Державний інспектор каже - риба загинула внаслідок кількох факторів, у тому числі сильні зливи.

- Ми користуємося методикою Міндовкілля (наказ № 173 від 05.03.2021). Згідно з нею перевищення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин склало 30 міліграмів на 1 метр кубічний при нормі 25 мг/м3, - говорить Ігор Гуржій. - Тобто риба загинула внаслідок забруднення води. Внаслідок сильних злив до річки потекли тонни бруду. 

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Він додав, що поліція в рамках розслідування з’ясовуватиме  причини надзвичайної ситуації, а суд вирішуватиме, хто відшкодовуватиме збитки державі.  Держекоінспекція має намір продвести дослідження води нижче за течією.  

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: екологія Держекоінспекція риба Псел
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