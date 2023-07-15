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Збитки від масової загибелі риби на Кременчуччині можуть скласти понад 200 тис. гривень

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 402 Коментарів: 2

 Збитки, завдані грунту, ще не досліджували

Попередня сума збитків від масової загибелі риби на річці Псел внаслідок катастрофи, що сталася 9 липня, склала 75 тис. гривень. Про це  «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник Державної екологічної інспекції Центрального округу Ігор Горжій.

Він наголосив, що ці дані - попередні, станом на 13 липня. 

На його думку, збитки складуть щонайменше 200 тисяч гривень. Крім того, ще не досліджені суми збитків, завданих грунту. 

 «Свиняче лайно тоннами пішло в річку»: хто отруїв Псел на Кременчуччині

Нагадаємо, вода з річки Псел не відповідає вимогам санітарних норм за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками по вмісту лактозопозитивної палички (до 12 тис. при нормативному показнику не більше 5 тисяч) та за санітарно – хімічними показниками по вмісту аміаку (до 3 мг/л при нормативному показнику не більше 2 мг/л), риба – мікробіологічним показникам. Можливим джерелом потрапляння аміаку у річку є господарсько-побутові стічні води, поверхневий стік сільськогосподарських угідь при використанні амонійних добрив, тваринницькі ферми, а також стічні води промислових підприємств.

Кременчуцька міська рада звернеться до ГПУ, МВС і СБУ щодо забруднення річки Псел


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: екологія Псел забруднення Дежавна екологічна інспекція риба замор риби збитки
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Коментарі: 2

1 064
evil:
Сьогодні, 12:08

Гуржій, за скільки ти, козляче лайно, продалося? Шо ти, цицька тараканяча, брешеш? Понад 30 км русла річки отуєно. Разом з ракоподібними та мальком. Що ти з себе видаєшь дурня? Браконьерів ловлять автівка риби збитки на мільйони пишуть. А тут 30 км русла вбито все а ти брешеш про якісь 200 тисяч. Шоб зарибити до того стану як було , треба риби малька автоцестерни штук п'ядесят. Чому комісія мовчить? Чому не оголошують недовіру? Там помвідео Телеграф вочевидь шо рило в пушку у Гуржія та Пиріга. Пиріг теж дурня клеїть. ЗБИТОК ТАКИЙ ШО В ЦЬОМУ РОЦІ РІЧКА ВЖЕ НЕ ВІДНОВЛИТЬСЯ! 


1 0
427
gansit:
Сьогодні, 12:17

АУ,там с подсчетами не ошиблись,ах ну да остальное по карманах.Тогда даже много 200тыс smile,а по факту там на 20лямов убытка.


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