Збитки від масової загибелі риби на Кременчуччині можуть скласти понад 200 тис. гривень

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 402 Коментарів: 2

Попередня сума збитків від масової загибелі риби на річці Псел внаслідок катастрофи, що сталася 9 липня, склала 75 тис. гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник Державної екологічної інспекції Центрального округу Ігор Горжій.

Він наголосив, що ці дані - попередні, станом на 13 липня.

На його думку, збитки складуть щонайменше 200 тисяч гривень. Крім того, ще не досліджені суми збитків, завданих грунту.

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Нагадаємо, вода з річки Псел не відповідає вимогам санітарних норм за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками по вмісту лактозопозитивної палички (до 12 тис. при нормативному показнику не більше 5 тисяч) та за санітарно – хімічними показниками по вмісту аміаку (до 3 мг/л при нормативному показнику не більше 2 мг/л), риба – мікробіологічним показникам. Можливим джерелом потрапляння аміаку у річку є господарсько-побутові стічні води, поверхневий стік сільськогосподарських угідь при використанні амонійних добрив, тваринницькі ферми, а також стічні води промислових підприємств.

Кременчуцька міська рада звернеться до ГПУ, МВС і СБУ щодо забруднення річки Псел



