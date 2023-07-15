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Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Як отримати багатий урожай кабачків

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 148

 

Кабачки — одна з найпопулярніших овочевих культур, яку вирощують на дачних ділянках. Але не завжди вони тішать господарів рясним плодоношенням. Іноді на рослинах можна помітити лише чоловічі квіти, з яких не утворюються плоди. Це називається пустоцвітом. Чому виникає ця проблема і як її вирішити?

Пустоцвіт на кабачках може бути спричинений низкою факторів, серед яких:

  • застаріле насіння (старше трьох років);
  • пересаджування насіння на грядки, де до цього росли гарбузовидні рослини (гарбузи, дині, огірки, кавуни);
  • занадто кисла реакція грунту;
  • недостатньо вологи або світла;
  • різкі перепади температури;
  • незбалансоване застосування добрив; наявність хвороб або шкідників.

Щоб визначити чоловічу квітку кабачка, слід звернути увагу на її основу — у жіночих квіток там є невелика випуклість, яка перетворюється на плід.

Щоб отримати багатий урожай кабачків, слід дотримуватися кількох правил:

  • не садити цю культуру на місцях, де раніше росли гарбузовидні рослини (через 4-5 років після збору врожаю);
  • перевести грунт до нейтрального або слабокислого стану (для цього можна використовувати доломову крейду або деревний попіл);
  • забезпечити достатній простір між рослинами й вчасно видаляти старе листя; захищати кабачки від перепадів температури (вкривати брезентом при похолоданні, обприскувати розчином борної кислоти за спекотної погоди);
  • регулярно підживлювати рослини комплексними добривами (наприклад, нітрофоскою або азофоскою);
  • своєчасно боротися з хворобами й шкідниками, які можуть пошкодити рослини.

Дотримуючись цих порад, ви зможете насолодитися смачними й великими кабачками з власного городу.

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Автор: Анастасія ДЖАБЕР Джерело фото: yak.kyiv.ua
Теги: Для Дому і Сім'ї поради для дому
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