Як отримати багатий урожай кабачків

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 148

Кабачки — одна з найпопулярніших овочевих культур, яку вирощують на дачних ділянках. Але не завжди вони тішать господарів рясним плодоношенням. Іноді на рослинах можна помітити лише чоловічі квіти, з яких не утворюються плоди. Це називається пустоцвітом. Чому виникає ця проблема і як її вирішити?

Пустоцвіт на кабачках може бути спричинений низкою факторів, серед яких:

застаріле насіння (старше трьох років);

пересаджування насіння на грядки, де до цього росли гарбузовидні рослини (гарбузи, дині, огірки, кавуни);

занадто кисла реакція грунту;

недостатньо вологи або світла;

різкі перепади температури;

незбалансоване застосування добрив; наявність хвороб або шкідників.

Щоб визначити чоловічу квітку кабачка, слід звернути увагу на її основу — у жіночих квіток там є невелика випуклість, яка перетворюється на плід.

Щоб отримати багатий урожай кабачків, слід дотримуватися кількох правил:

не садити цю культуру на місцях, де раніше росли гарбузовидні рослини (через 4-5 років після збору врожаю);

перевести грунт до нейтрального або слабокислого стану (для цього можна використовувати доломову крейду або деревний попіл);

забезпечити достатній простір між рослинами й вчасно видаляти старе листя; захищати кабачки від перепадів температури (вкривати брезентом при похолоданні, обприскувати розчином борної кислоти за спекотної погоди);

регулярно підживлювати рослини комплексними добривами (наприклад, нітрофоскою або азофоскою);

своєчасно боротися з хворобами й шкідниками, які можуть пошкодити рослини.

Дотримуючись цих порад, ви зможете насолодитися смачними й великими кабачками з власного городу.