Як отримати багатий урожай кабачків
Сьогодні, 10:00
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Кабачки — одна з найпопулярніших овочевих культур, яку вирощують на дачних ділянках. Але не завжди вони тішать господарів рясним плодоношенням. Іноді на рослинах можна помітити лише чоловічі квіти, з яких не утворюються плоди. Це називається пустоцвітом. Чому виникає ця проблема і як її вирішити?
Пустоцвіт на кабачках може бути спричинений низкою факторів, серед яких:
- застаріле насіння (старше трьох років);
- пересаджування насіння на грядки, де до цього росли гарбузовидні рослини (гарбузи, дині, огірки, кавуни);
- занадто кисла реакція грунту;
- недостатньо вологи або світла;
- різкі перепади температури;
- незбалансоване застосування добрив; наявність хвороб або шкідників.
Щоб визначити чоловічу квітку кабачка, слід звернути увагу на її основу — у жіночих квіток там є невелика випуклість, яка перетворюється на плід.
Щоб отримати багатий урожай кабачків, слід дотримуватися кількох правил:
- не садити цю культуру на місцях, де раніше росли гарбузовидні рослини (через 4-5 років після збору врожаю);
- перевести грунт до нейтрального або слабокислого стану (для цього можна використовувати доломову крейду або деревний попіл);
- забезпечити достатній простір між рослинами й вчасно видаляти старе листя; захищати кабачки від перепадів температури (вкривати брезентом при похолоданні, обприскувати розчином борної кислоти за спекотної погоди);
- регулярно підживлювати рослини комплексними добривами (наприклад, нітрофоскою або азофоскою);
- своєчасно боротися з хворобами й шкідниками, які можуть пошкодити рослини.
Дотримуючись цих порад, ви зможете насолодитися смачними й великими кабачками з власного городу.
Автор: Анастасія ДЖАБЕР
Джерело фото: yak.kyiv.ua
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