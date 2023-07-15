У Кременчуці хочуть відремонтувати приміщення ДЮСШ №1

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На позачерговій ХХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 14 липня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету, що стосується виділення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації з проведення робіт по капітальному ремонту одного з приміщень ДЮСШ №1. Кошти у сумі 179 тисяч гривень для цього виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади департаменту молоді та спорту.

Проєктно-кошторисну документацію планують розробляти для проведення капітального ремонту приміщення ДЮСШ №1, яке розташоване у Крюкові на вулиці Чумацький шлях, 9.