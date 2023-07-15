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Лікарні «Кременчуцька» виділили 5 млн гривень на ремонт

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 109

 

Відремонтують приміщення під новий ангіограф

На ремонт частини І поверху основного корпусу лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» виділили 5 063 131 гривень. Таке рішення ухвалили депутати на сесії Кременчуцької міської ради 14 липня. Саме у цьому приміщенні розташовуватиметься новий ангіограф.

Щоб лікарня могла надавати цілодобову медичну допомогу пацієнтам, вона отримає ангіографічну систему Azurion 5 C20, придбану коштом державного бюджету. Ангіографічна система надасть можливість проводити дослідження судин (артерій, вен), що дозволить визначити місце звуження або закупорки судин, місце і міру патологічного розширення судин (аневризма), наявність внутрішньої кровотечі, міру розширення пухлинного процесу і інші хвороби, які виявити іншим шляхом не вдається.

Відповідно до виготовленої проєктно-кошторисної документації вартість ремонтних робіт становить 5 063 131,00 грн. Оскільки ці 5 млн гривень на ремонт не були передбачені комплексною програмою розвитку лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» на 2023 рік, у неї внесли зміни та затвердили їх під час засідання сесії.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: лікарня Кременчуцька ремонт ремонт больниц ангиограф
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