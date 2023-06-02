Лікарні «Кременчуцька» виділили 290 тисяч гривень на створення інсультного центру

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Ці гроші підуть на виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень

Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» зі стабілізаційного фонду виділили 290 тисяч гривень на створення інсультного центру з

нейрохірургічними ліжками. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

Ці гроші підуть на виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень шляхом надбудови другого поверху без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані нейрохірургічного відділення медзакладу.

Нагадаємо, у лікарні «Кременчуцька» з'являться нові ангіограф та рентген.