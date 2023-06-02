4 червня у Козельщині говоритимуть про важливість локальної ідентичності під час війни

Смарт Простір запрошує усіх охочих на Інтелектуальні студії з Володимиром Єрмоленком і Тетяною Огарковою — викладачами Києво-Могилянської академії та співзасновниками подкасту Kult
У неділю, 4 червня, о 14.00 у Козельщині відбудуться традиційні «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» з Володимиром Єрмоленком і Тетяною Огарковою. Цього разу тема — «Дух місця: чому в Україні важлива локальна ідентичність під час війни».
Володимир Єрмоленко є головним редактором UkraineWorld, автором численних статей про Україну, Європу, світові процеси в українській та міжнародній пресі, він часто коментує українські події міжнародним ЗМІ.
Разом з дружиною Тетяною Огарковою, яка очолює міжнародний напрямок Українського кризового медіацентру, ведуть інформаційну боротьбу, виступаючи перед західною аудиторією та роз’яснюючи глибинні причини російсько-української війни.
Вони не лише викладають у Києво-Могилянській академії, а й з 2020 року започаткували подкаст Kult, присвячений визначальним епохам в історії культури та культовим авторам, які мали великий вплив на розвиток літератури й культури.
Усіх охочих чекають у Смарт Просторі за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.
Також відбудеться онлайн-трансляція.
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