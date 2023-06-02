Слуга народу – Полтавщина
Виробництво дронів і санкції для Ірану: Олексій Устенко про головні рішення Верховної Ради на цьому тижні
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Полтавщина, Афіша

4 червня у Козельщині говоритимуть про важливість локальної ідентичності під час війни

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 158

 

Смарт Простір запрошує усіх охочих на Інтелектуальні студії з Володимиром Єрмоленком і Тетяною Огарковою — викладачами Києво-Могилянської академії та співзасновниками подкасту Kult

У неділю, 4 червня, о 14.00 у Козельщині відбудуться традиційні «Інтелектуальні студії у Смарт Просторі» з Володимиром Єрмоленком і Тетяною Огарковою. Цього разу тема — «Дух місця: чому в Україні важлива локальна ідентичність під час війни».

Володимир Єрмоленко є головним редактором UkraineWorld, автором численних статей про Україну, Європу, світові процеси в українській та міжнародній пресі, він часто коментує українські події міжнародним ЗМІ.

Разом з дружиною Тетяною Огарковою, яка очолює міжнародний напрямок Українського кризового медіацентру, ведуть інформаційну боротьбу, виступаючи перед західною аудиторією та роз’яснюючи глибинні причини російсько-української війни.

Вони не лише викладають у Києво-Могилянській академії, а й з 2020 року започаткували подкаст Kult, присвячений визначальним епохам в історії культури та культовим авторам, які мали великий вплив на розвиток літератури й культури.

— Приходьте на зустріч, бо це унікальна нагода поспілкуватися з відомими інтелектуалами та дізнатися більше про події, в яких ми сьогодні живемо, — запрошує Тетяна Бражник, менеджерка з питань регіонального розвитку благодійної організації «Smart Foundation».

Усіх охочих чекають у Смарт Просторі за адресою: с. Козельщина, вул. Остроградського, 79/11. Вхід вільний.

Також відбудеться онлайн-трансляція.

Читайте також:

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Смарт Простір Інтелектуальні студії анонс Володимир Єрмоленко Тетяна Огаркова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх