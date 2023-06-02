Завтра у Козельщині стартує курс «Історія українського мистецтва»

У суботу, 3 червня, у Козельщині в лекційній залі Смарт Простору стартує новий унікальний курс «Історія українського мистецтва». Спікер — мистецтвознавець, архітектор, захисник культурної спадщини Артур Ароян.
Зараз весь світ відкриває для себе українську культуру найсильнішої у світі нації. Але чи знаємо ми самі про мистецькі здобутки нашого народу, які від нас приховували, привласнювали, замовчували, промиваючи мізки про селянську культуру?
Реєстрація обов’язкова за посиланням або за телефоном: 067 851 8486
Початок: 10.00
Адреса: с. Козельщина, вул. Остроградського 79/11.
Раніше ми писали, що у Козельщині запустили безоплатний прокат велосипедів.
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