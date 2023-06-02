Завтра у Козельщині стартує курс «Історія українського мистецтва»

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 37

Лише у червні — чотири лекції

У суботу, 3 червня, у Козельщині в лекційній залі Смарт Простору стартує новий унікальний курс «Історія українського мистецтва». Спікер — мистецтвознавець, архітектор, захисник культурної спадщини Артур Ароян.

Зараз весь світ відкриває для себе українську культуру найсильнішої у світі нації. Але чи знаємо ми самі про мистецькі здобутки нашого народу, які від нас приховували, привласнювали, замовчували, промиваючи мізки про селянську культуру?

— Короткий цікавий змістовний курс дасть вам знання, якими ви будете не тільки пишатися, а й розповідати дітям та онукам! — зазначила Тетяна Бражник, менеджерка з питань регіонального розвитку благодійної організації «Smart Foundation».

Реєстрація обов’язкова за посиланням або за телефоном: 067 851 8486

Початок: 10.00

Адреса: с. Козельщина, вул. Остроградського 79/11.

— Записуйтесь, приходьте, розвивайтесь! Буде цікаво! — додала Тетяна Бражник.

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