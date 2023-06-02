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Кременчук, Освіта

У Кременчуці відкриється ще один дитсадок на базі школи

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 469

 

Йдеться про заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №60

У Кременчуці відкриється ще один дитсадок на базі школи. Відповідне рішення мають ухвалити депутати на засіданні сесії Кременчуцької міської ради 2 червня.

У проєкті рішення йдеться, що освітній процес у змішаному режимі буде у Кременчуцькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №60 на умовах оренди приміщень, балансоутримувачем яких є Кременчуцька гімназія №16.

Спеціально створена комісія, до складу якої ввійшов представник ДСНС, оцінила стан укриття у гімназії №16, воно відповідає вимогам.

У цьому матеріалі ви можете побачити репортаж зі сховища цієї гімназії.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: укриття дитсадок школа
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