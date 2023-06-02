«Імбецили»: Малецький пригрозив звільненнями підлеглих за закриті укриття

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 764 Коментарів: 1

«Якщо ці імбецили не зможуть організувати доступ до укриттів, я пропоную їх усіх з понеділка звільнити. Всіх відповідальних»

У розпорядженні «Кременчуцького Телеграфа» з’явилося відео, на якому голос, схожий на голос міського голови Віталія Малецького, обурюється діями відповідальних за роботу укриттів у нашому місті. Мова йде про Оксану Кійло (очевидно, директорку КГЖЕП «Автозаводське») та Івана Володимировича (ймовірно, заступника міського голови з комунальних питань Івана Москалика).

Фото, зроблене вчора нашими журналістами під час повітряної тривоги

«Відеопост для Івана Володимировича та Оксани Кійло. Дайте нам 15 мільйонів, ми відремонтуємо укриття — нате вам 15 мільйонів, Іване Володимировичу. Замок «поцілуй пробой» називається. Як сюди людям потрапити? Якщо ці імбецили* не зможуть організувати доступ до укриттів, я пропоную їх усіх з понеділка звільнити. Всіх відповідальних. Тут написано: назва КГЖЕП «Автозаводське», відповідальна особа — Шевчук М.І. Цензурна лексика вже закінчилася», — говорить голос на відео.

Відео записано вчора ввечері, 1 червня. Нагадаємо, вчора вдень «Кременчуцький ТелеграфЪ» зробив рейд по найближчих до редакції укриттів. 5 з 8 укриттів під час повітряної тривоги були закриті, у тому числі укриття по вул. Соборній, 32/29, закріплене за КГЖЕП «Автозаводське». Саме тут за бюджетні гроші нещодавно зробили ремонт. (До речі, нещодавно зі стабфонду комунальному підприємству нещодавно виділили 6,2 млн гривень на роботи з облаштування укриттів, закріплених за цим КП).

Три з восьми: «ТелеграфЪ» перевірив, чи відкриті укриття під час тривоги у Кременчуці

На своїй офіційній сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Малецький написав щодо укриттів більш стриманий пост:

«Укриття мають бути відчинені з перших секунд оголошення тривоги. Ми вже звернулися до усіх власників приміщень укриттів та розпочинаємо позапланові перевірки роботи укриттів у місті. Оновлюємо списки прізвищ відповідальних за кожне укриття», — написав Віталій Малецький та закликав кременчужан повідомляти про зачинені під час тривоги укриттів за номером 15-63 або 102. Та пообіцяв, що відповідні служби негайно відреагують.

*Імбецил 1. Людина, хвора на імбецильність. 2. перен., розм. Розумово обмежена, тупа людина.

Імбеци́льність — середня стадія олігофренії — затримки психічного розвитку.