«Імбецили»: Малецький пригрозив звільненнями підлеглих  за закриті укриття

«Якщо ці імбецили не зможуть організувати доступ до укриттів, я пропоную їх усіх з понеділка звільнити. Всіх відповідальних»
У розпорядженні «Кременчуцького Телеграфа» з’явилося відео, на якому голос, схожий на голос міського голови Віталія Малецького, обурюється діями відповідальних за роботу укриттів у нашому місті. Мова йде про Оксану Кійло (очевидно, директорку КГЖЕП «Автозаводське») та Івана Володимировича (ймовірно, заступника міського голови з комунальних питань Івана Москалика).
Фото, зроблене вчора нашими журналістами під час повітряної тривоги
«Відеопост для Івана Володимировича та Оксани Кійло. Дайте нам 15 мільйонів, ми відремонтуємо укриття — нате вам 15 мільйонів, Іване Володимировичу.
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Якщо ці імбецили* не зможуть організувати доступ до укриттів, я пропоную їх усіх з понеділка звільнити. Всіх відповідальних. Тут написано: назва КГЖЕП «Автозаводське», відповідальна особа — Шевчук М.І. Цензурна лексика вже закінчилася», — говорить голос на відео.
Відео записано вчора ввечері, 1 червня. Нагадаємо, вчора вдень «Кременчуцький ТелеграфЪ» зробив рейд по найближчих до редакції укриттів. 5 з 8 укриттів під час повітряної тривоги були закриті, у тому числі укриття по вул. Соборній, 32/29, закріплене за КГЖЕП «Автозаводське». Саме тут за бюджетні гроші нещодавно зробили ремонт. (До речі, нещодавно зі стабфонду комунальному підприємству нещодавно виділили 6,2 млн гривень на роботи з облаштування укриттів, закріплених за цим КП).
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На своїй офіційній сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Малецький написав щодо укриттів більш стриманий пост:
*Імбецил 1. Людина, хвора на імбецильність. 2. перен., розм. Розумово обмежена, тупа людина.
Імбеци́льність — середня стадія олігофренії — затримки психічного розвитку.
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