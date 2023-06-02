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«Імбецили»: Малецький пригрозив звільненнями підлеглих  за закриті укриття

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 764 Коментарів: 1

«Якщо ці імбецили не зможуть організувати доступ до укриттів, я пропоную їх усіх з понеділка звільнити. Всіх відповідальних»

У розпорядженні «Кременчуцького Телеграфа» з’явилося відео, на якому голос, схожий на голос міського голови Віталія Малецького, обурюється діями відповідальних за роботу укриттів у нашому місті. Мова йде про Оксану Кійло (очевидно, директорку КГЖЕП «Автозаводське») та Івана Володимировича (ймовірно, заступника міського голови з комунальних питань Івана Москалика). 

 

Фото, зроблене вчора нашими журналістами під час повітряної тривоги

«Відеопост для Івана Володимировича та Оксани Кійло. Дайте нам 15 мільйонів, ми відремонтуємо укриття нате вам 15 мільйонів, Іване Володимировичу.

Замок «поцілуй пробой» називається. Як сюди людям потрапити?

Якщо ці імбецили* не зможуть організувати доступ до укриттів, я пропоную їх усіх з понеділка звільнити. Всіх відповідальних. Тут написано: назва КГЖЕП «Автозаводське», відповідальна особа Шевчук М.І. Цензурна лексика вже закінчилася», говорить голос на відео.

Відео записано вчора ввечері, 1 червня. Нагадаємо, вчора вдень «Кременчуцький ТелеграфЪ» зробив рейд по найближчих до редакції укриттів. 5 з 8 укриттів під час повітряної тривоги були закриті, у тому числі укриття по вул. Соборній, 32/29, закріплене за КГЖЕП «Автозаводське». Саме тут за бюджетні гроші нещодавно зробили ремонт. (До речі, нещодавно зі стабфонду комунальному підприємству нещодавно виділили 6,2 млн гривень на роботи з облаштування укриттів, закріплених за цим КП).

Три з восьми: «ТелеграфЪ» перевірив, чи відкриті укриття під час тривоги у Кременчуці 

На своїй офіційній сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Малецький написав щодо укриттів більш стриманий пост:

«Укриття мають бути відчинені з перших секунд оголошення тривоги. Ми вже звернулися до усіх власників приміщень укриттів та розпочинаємо позапланові перевірки роботи укриттів у місті. Оновлюємо списки прізвищ відповідальних за кожне укриття», написав Віталій Малецький та закликав кременчужан повідомляти про зачинені під час тривоги укриттів за номером 15-63 або 102. Та пообіцяв, що  відповідні служби негайно відреагують. 

*Імбецил 1. Людина, хвора на імбецильність. 2. перен., розм. Розумово обмежена, тупа людина.

Імбеци́льність — середня стадія олігофренії — затримки психічного розвитку.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: укриття Віталій Малецький КГЖЕП Автозаводське Іван Москалик повітряна тривога
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Коментарі: 1

734
shtai:
Сьогодні, 14:25

Запитання: якщо підлеглі імбецили і ти про це знаєш, то хто тоді ти?


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