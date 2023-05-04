У Козельщині запустили безоплатний прокат велосипедів. Це нова ініціатива місцевого «Смарт Простору» разом із PrideBikes.
Усіх охочих запрошують скористатися можливістю оглянути Козельщину з небанальних ракурсів, влаштувати сімейну веломандрівку селищем або ж влаштувати перегони з друзями.
Просто вирішили зробити спільний велопарк. І зробили!
Раніше ми писали, де у Козельщинській громаді можна отримати первинну психологічну допомогу у сімейних лікарів.
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