У Козельщині запустили безоплатний прокат велосипедів

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 317

У Козельщині запустили безоплатний прокат велосипедів. Це нова ініціатива місцевого «Смарт Простору» разом із PrideBikes.

Усіх охочих запрошують скористатися можливістю оглянути Козельщину з небанальних ракурсів, влаштувати сімейну веломандрівку селищем або ж влаштувати перегони з друзями.

- Ми віримо в людей, в Україну й кожного в нашій громаді. І попри війну, втрати та тривоги, ми впевнені, що потрібно робити щось нове. Створювати для себе та людей, об’єднуватися й піклуватися один про одного. Щоб зберігати в собі людину. Залишатися вдячним. Радіти, - розповіли у «Смарт Просторі».

Просто вирішили зробити спільний велопарк. І зробили!

Раніше ми писали, де у Козельщинській громаді можна отримати первинну психологічну допомогу у сімейних лікарів.