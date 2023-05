Благодійний фонд Help heroes of Ukraine передав допомогу Кременчуцькій міській лікарні «Правобережна»

Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» отримала допомогу від американського народу та благодійного фонду Help heroes of Ukraine. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив представник благодійного фонду «Help heroes of Ukraine» Костянтин Рубан.

У складі гуманітарної допомоги прибули різні вироби медичного призначення: операційні набори, антисептики, медичні халати та бахіли, ліки, катетери, памперси, а також ковдри для новонароджених та багато іншого.

Директор лікарні Віктор Севастян висловив подякував волонтерам та благодійному фонду. Він зазначив, що отримана допомога обов'язково знадобиться та використовуватиметься за призначенням.