29 та 30 квітня парк Слави оброблятимуть від кліщів

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 110

29 та 30 квітня з 6.00 до 12.00 у парку Слави та на прилеглій території комунальники будуть проводити санітарні заходи зі знищення кліщів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомляють читачі. Відповідні оголошення з’явилися на території парку.

Комунальники звертаються з проханням у день обробки та до 2 травня не заходити на траву, не влаштовувати там пікніків, не вигулювати собак та слідкувати за особистою гігієною: мити руки та відкриті ділянки тіла після відвідування парку.

Нагадаємо, нещодавно росіяни почали ширити у мережі фейки про те, що на Полтавщині збільшилася кількість випадків захворювання на хворобу Лайма через брак комунальників, яких мобілізували на фронт.