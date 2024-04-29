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Надзвичайні новини

У Кременчуці розшукують зниклого безвісти Івана Крупу

Сьогодні, 16:38 Переглядів: 115

 

Востаннє чоловіка бачили 29 квітня та зупинці «Аврора»

У Кременчуці розшукують зниклого безвісти 69-річного Івана Крупу. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції.

Правоохоронці повідомляють, що востаннє чоловіка бачили сьогодні, 29 квітня, близько 11.00 за зупинці «Аврора». Далі його місце перебування невідоме. У поліції також попереджають, що зниклий страждає на деменцію.

Прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся сиве, очі сіро-зелені.

Особливі прикмети: кульгає, ледве пересувається.
На момент зникнення був одягнений у коричневі штани, коричневу шкірянку, чорний капелюх, чорні туфлі, мав із собою чорний пакет.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно місця перебування зниклого чоловіка, повідомити за номером телефону: 0997933504.

Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці також оголосили у розшук зниклого безвісти 23-річного Інокентія Устінова.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: розшук
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