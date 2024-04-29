На усунення аварійних ситуацій в помешканнях Кременчука додатково виділили 1,2 млн грн

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На ремонти з усунення аварій в житловому фонді Кременчука додатково з місцевого бюджету виділили 1,2 млн гривень. Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні сесії міської ради 26 квітня.

Як вказано у пояснювальній записці до проєкту рішення, після збільшення видатків госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське» планує виконати такі роботи:

підсилення плит у будинку на вулиці Чумацький шлях, 1 та відновлення ділянки перекриття однієї з квартир, де сталась пожежа: 908 тисяч 954 грн.

усунення аварійної ситуації на надбудові виходу на покрівлю житлового будинку на вул. Чумацький шлях, 3. Орієнтовна вартість робіт: 95 тис. грн.

заміна стояків інженерних мереж водопостачання та водовідведення та підсилення несучих конструкцій балконів у гуртожитку на вул. Покровській, 24.

Зазначимо, що КГЖЕП «Автозаводське» вже оголосило тендер на капітальний ремонт надбудови на вулиці Чумацький Шлях, 3. Закупівлю проводили без використання електронної системи — договір уклали з Павлом Шиліним, фаворитом-підрядником у місцевої влади. Роботи мають виконати до кінця 2024 року.

Роботи за 500 грн та тісна співпраця родини. КГЖЕП «Автозаводське» замовило ремонт укриттів

Нагадаємо, на капітальний ремонт гуртожитку на вул. Покровській, 24 витратять 1,5 млн грн.