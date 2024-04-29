Прибуток до бюджетів. Скільки заробили громади Кременчуччини за перший квартал року

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У Полтавській облвійськадміністрації проаналізували приріст до бюджетів громад в області

З початку року бюджети громад області зросли на понад 3,5 мільярда гривень. Про це повідомляє голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

— Найкращі показники — у Комишнянській, Щербанівській, Ланнівській, Оболонській та Миргородській громадах. Відсутні темпи приросту доходів у Лохвицькій, Опішнянській, Краснолуцькій, Великосорочинській, Заводській, Коломацькій, Сенчанській та Великорублівській громадах, — розповів Філіп Пронін.

Також, за словами голови ОВА, у порівнянні з першим кварталом минулого року збільшення бюджетів громад зросло приблизно на 16% (понад 500 млн грн).

Яка ситуація у Кременчуцькому районі?

Із 60 громад області у першу десятку потрапили Козельщинська, Градизька та Омельницька громади. З приростом бюджету у 132,4 млн грн, 131,5 млн грн та 129,0 млн грн вони посідають 6-те, 7-ме та 10-те місця у рейтингу відповідно.

У другій десятці — теж три громади області:

Горішньоплавнівська (127,7 млн грн) — 12 місце;

Пришибська (127,1 млн грн) — 15 місце;

Кам’янопотоківська (126,9 млн грн) — 16 місце.

Кременчуцька громада посіла 21-ше місце у рейтингу. Її бюджет із початку року зріс на 123,7 млн грн.

Іще три громади області знаходяться у другій половині рейтингу:

Піщанська (118,2 млн грн) — 31 місце;

Глобинська (114,5 млн грн) — 37 місце;

Семенівська (114,1 млн грн) — 38 місце.

Нагадаємо, раніше ми писали, на що в області планують витратити цьогорічний бюджет.