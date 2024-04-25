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Понад 25 млрд грн: на що витратять бюджет Полтавщини цьогоріч

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 278

 

Найбільший відсоток від усіх коштів громади спрямують на галузі соціально-культурної сфери

Видатки місцевих бюджетів Полтавщини на цей рік складає понад 25 млрд грн. Про це повідомляють на сайті Полтавської обласної військової адміністрації. Найбільше коштів скерують на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення населення.

Так 63% від усіх коштів громади спрямують на соціально-культурну сферу. 42,5% направлять на освіту. Трохи менше витратять громади на житлово-комунальне господарство, будівництво об'єктів комунальної власності та дорожню інфраструктуру — 18%.

Нагадаємо, бюджет Полтавщини збільшується на понад пів мільярда гривень, раніше повідомляв голова ОВА Філіп Пронін. У Кременчуцькій районній адміністрації раніше повідомляли, що не всі громади району виконали бюджет за перший квартал 2024 року.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук Полтавщина гроші бюджет
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